Ehliyet almak isteyenleri yakından ilgilendiren yeni zam talebi gündeme geldi. Sürücü kursları, artan maliyetler nedeniyle ücretlere yüzde 50 ila yüzde 80 arasında zam yapılmasını istedi. Harç ve sınav ücretlerindeki artışlarla birlikte ehliyet almanın toplam maliyetinin 50 bin liraya ulaşması beklenirken, direksiyon sınav sisteminde de değişiklik hazırlığı yapılıyor.

Sürücü kursları, artan işletme giderleri ve akaryakıt fiyatlarını gerekçe göstererek yeni yılda uygulanacak eğitim ücretleri için zam talebinde bulundu. Başta İstanbul ve Ankara olmak üzere illerde belirlenecek yeni tarifeler kapsamında kurs ücretlerine yüzde 50 ila yüzde 80 arasında artış yapılması isteniyor. Mevcut durumda 20 bin ila 25 bin lira arasında değişen kurs ücretlerinin 35 bin lira seviyesine çıkması bekleniyor. Harç ve sınav ücretlerindeki artışlarla birlikte ehliyet almanın toplam maliyetinin ise 50 bin lirayı aşabileceği belirtiliyor.

Sürücü kursu işletmeleri, yeni yılda geçerli olacak eğitim tarifeleri için tekliflerini hazırlamaya başladı. İl bazında oluşturulacak komisyonlara iletilen zam taleplerinde; akaryakıt, araç bakım, kira ve personel giderlerindeki artışlar gerekçe gösteriliyor.

BÜYÜKŞEHİRLERDE KURS ÜCRETLERİ 35 BİN LİRAYA ÇIKABİLİR

Mevcut tarifelerde 20 bin ila 25 bin lira aralığında bulunan sürücü kursu ücretlerinin, komisyonların değerlendirmelerinin ardından 35 bin lira seviyesine yükselmesi bekleniyor.

Sektör temsilcileri, eğitim maliyetleri içerisinde en büyük payı akaryakıt ve bina kiralarının oluşturduğuna dikkat çekiyor. Artan işletme giderleri nedeniyle mevcut ücretlerle hizmet vermenin zorlaştığını belirten kurs işletmecileri, fiyat artışının kaçınılmaz olduğunu savunuyor.

Öte yandan olası zamdan etkilenmek istemeyen ve sınav sisteminde yapılması planlanan değişikliklerden önce sürecini tamamlamayı hedefleyen adayların kurs kayıtlarına yöneldiği ifade ediliyor.

HARÇ VE SINAV ÜCRETLERİYLE BİRLİKTE MALİYET 50 BİN LİRAYI AŞABİLİR

Ehliyet almanın maliyeti yalnızca sürücü kursuna ödenen eğitim ücretiyle sınırlı kalmıyor. Adayların kurs ücretinin yanı sıra sınav giriş ücretleri, ehliyet harcı ve değerli kâğıt bedelini de karşılaması gerekiyor.

Mevcut tarifede yer alan ücretler şöyle:

-B sınıfı ehliyet harcı: 6 bin 754 TL

-A1 ve A2 sınıfı ehliyet harcı: 2 bin 240 TL

-Değerli kâğıt bedeli: 1.690 TL

Yıl başında harç ve değerli kâğıt bedellerinde yapılacak olası artışlarla birlikte, kurs ücretleri de eklendiğinde bir adayın ehliyet sahibi olmak için ödeyeceği toplam tutarın 50 bin lirayı aşabileceği değerlendiriliyor.

DİREKSİYON SINAV SİSTEMİNDE DE DEĞİŞİKLİK PLANI

Ehliyet almayı pahalılaştıracak maliyet artışlarının yanı sıra direksiyon sınav sisteminde de önemli değişiklikler yapılması planlanıyor.

Yeni uygulamayla birlikte ezbere dayalı sabit güzergâh modelinden vazgeçilerek serbest güzergâh uygulamasına geçilmesi öngörülüyor. Böylece sürücü adaylarının akan trafikteki sürüş becerilerinin daha kapsamlı şekilde değerlendirilmesi hedefleniyor.

Planlanan değişiklikler arasında park manevrasına ilişkin uygulamalar da bulunuyor. Mevcut sistemde iki duba arasına yapılan park uygulamasının kaldırılması ve adayların gerçek araçların arasına park etmesinin istenmesi gündemde.