İzmir'in Aliağa ilçesindeki HABAŞ fabrikasında 19 işçinin hayatını kaybettiği patlamaya ilişkin ön bilirkişi raporu tamamlandı. Raporda, facianın ark ocağında su ile sıvı metalin teması sonucu meydana geldiği belirtildi. İşçi ve mühendis anlatımlarında ise tavan vincinin çökmesi, gaz hatlarının kopması ve tahliye eksikliklerine dikkat çekildi

İzmir'in Aliağa ilçesinde bulunan HABAŞ fabrikasında meydana gelen ve 19 işçinin yaşamını yitirdiği patlamaya ilişkin soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Aliağa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından görevlendirilen iş güvenliği, metalürji ve makine mühendislerinden oluşan bilirkişi heyetinin hazırladığı ön rapor ortaya çıktı.

Elips Haber'de yer alan habere göre raporda, patlamanın çelikhane bölümündeki ark ocağında su ile ergitilmiş metalin teması sonucunda meydana geldiği belirtildi. Olası teknik aksaklıklar ve iş güvenliği eksiklikleri de raporda değerlendirildi.

1600 DERECELİK SIVI METAL SUYLA TEMAS ETTİ

Ön rapordaki tespitlere göre ark ocağının yüksek sıcaklığa dayanmasını sağlayan su soğutmalı panellerde veya boru hatlarında sızıntı ya da yırtılma meydana geldi. Bu nedenle soğutma suyunun yaklaşık 1600 derece sıcaklıktaki sıvı çeliğe karıştığı değerlendirildi.

Ergitme ortamında sıvı metalin altında kalan suyun çok kısa sürede buharlaşarak hacminin yaklaşık 1600 katına ulaşması, şiddetli basınç dalgasına ve sıvı metalin çevreye saçılmasına neden oldu.

Raporda, soğutma devresindeki panellerde metal yorgunluğu, korozyon ve aşınmaların zamanında tespit edilemediği belirtildi. Periyodik kontrollerin ve tahribatsız muayene testlerinin yetersiz kaldığı değerlendirmesi yapıldı.

Ayrıca su basıncındaki düşüşü veya sıcaklık değişimlerini algılayarak ocağı otomatik biçimde durdurması gereken emniyet sensörleri ve otomasyon sisteminin devre dışı olduğu ya da görevini yerine getirmediği yönündeki tespitlere de yer verildi.

İŞÇİ VE MÜHENDİSLERİN ANLATIMLARI RAPORDA

Ön raporda soğutma sistemindeki su sızıntısına neyin yol açtığının kesin olarak belirlenmediği aktarıldı. İşçi ve mühendislerin ifadelerinde ise patlama öncesinde yaşananlara ilişkin farklı ayrıntılar yer aldı.

Tanık anlatımlarına göre tavan vinci ark ocağının üzerine çöktü. Bu sırada doğal gaz ve oksijen hatlarının kopmasıyla şiddetli patlama meydana geldiği ve işçilerin tehlike bölgesinde bulunduğu ifade edildi.

Vincin üzerinde hareket ettiği taşıyıcı mesnet direklerinin ayrışarak devrildiği de anlatımlarda yer aldı. Planlı bakım sırasında gaz hatlarının basıncının boşaltılmadığı ve çalışma alanının tahliye edilmediği öne sürüldü.

Raporda ayrıca patlama sonrasında yayılan yüksek ısı ve zehirli gazlara karşı çalışanların hızla uzaklaşmasını sağlayacak güvenli kaçış koridorları ile koruyucu bariyerlerin standartlara uygun olmadığına ilişkin değerlendirmeler bulundu.

KESİN KUSUR ORANLARI ANA RAPORLA BELİRLENECEK

Aliağa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, kesin kusur oranlarının belirlenmesi için laboratuvar numuneleri ve bakım kayıtları üzerindeki incelemelerin sürdüğü bildirildi.

Teknik incelemelerin tamamlanmasının ardından kapsamlı ana bilirkişi raporunun soruşturma dosyasına sunulacağı kaydedildi.