ABD'nin Louisiana eyaletine bağlı New Orleans Limanı yakınlarında büyük bir deniz kazası meydana geldi. Mississippi Nehri'nde seyir halindeki "Atlantic Asphalt" adlı tanker, henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıkarak limanda bulunan "The American Heritage" isimli yolcu gemisine çarptı.

Şiddetli çarpışmanın ardından su almaya başlayan yolcu gemisi kısa sürede yan yattı ve nehirde kısmen battı. Kazanın ardından bölgede geniş çaplı kurtarma operasyonu başlatıldı.

KAZADA 32 KİŞİ YARALANDI

Kaza sırasında yolcu ve mürettebat dahil yaklaşık 180 kişinin bulunduğu gemide büyük panik yaşandı. Bazı yolcuların çarpışmadan önce karaya çıktığı belirtilirken, çevredeki tekneler ve görgü tanıkları durumu yetkililere bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye ABD Sahil Güvenlik ekipleri, liman polisi, itfaiye ve acil sağlık ekipleri sevk edildi. Başlatılan kurtarma çalışmaları sonucunda yolcuların ve mürettebatın tamamı güvenli şekilde tahliye edildi.

Kazada yaralanan 32 kişi ise hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

BELEDİYE BAŞKANI MORENO: "HAYATİ TEHLİKESİ OLAN YARALI YOK"

Kazanın ardından Louisiana Valisi Jeff Landry ile ortak basın toplantısı düzenleyen New Orleans Belediye Başkanı Helena Moreno, olayda kayıp kimsenin bulunmadığını açıkladı.

Hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumuna ilişkin bilgi veren Moreno, şu ifadeleri kullandı:

"Hastaneye kaldırılan 32 kişiden hiçbirinin hayati tehlikesi yok. Ancak birçok yolcumuzun reçeteli ilaçları ve kişisel eşyaları yanlarında bulunmuyor. Yolcuların ihtiyaçlarını karşılamak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz"

Vali Jeff Landry ise kazayla ilgili gelişmeleri ABD Başkanı Donald Trump'a ilettiğini belirterek, Trump'ın kendilerine "Ne gerekiyorsa yapmaya hazırız" mesajını verdiğini aktardı.

BAŞKAN TRUMP'TAN KURTARMA EKİPLERİNE TEŞEKKÜR

ABD Başkanı Donald Trump da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kurtarma operasyonunda görev alan Sahil Güvenlik ekipleri ve acil müdahale personeline teşekkür etti.

Trump, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"İnanılmaz bir şekilde, bu büyük kazada hiç kimse hayatını kaybetmedi. 32 kişi hastanede tedavi görüyor. Bu son derece zorlu dönemde gösterdiği olağanüstü liderlikten dolayı Vali Jeff Landry’ye teşekkür ederiz"