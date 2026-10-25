Ankara’nın Kızılcahamam ilçesinde 2009 yılında kaybolan Gülşen Uyar’ın yaşadığı ve 20 gün önce çıkan yangında kullanılamaz hale gelen evde yapılan kazıda insan kemikleri, diş kalıntıları ve balta bulundu. Kemiklerin Uyar’a ait olup olmadığının belirlenmesi için DNA incelemesi sürerken, yangının kundaklama sonucu çıktığı tespit edildi.

DHA- Ankara’nın Kızılcahamam ilçesinde yaşayan 2 çocuk annesi Gülşen Uyar, eşinden boşandıktan bir süre sonra, 2009 yılında 52 yaşındayken ortadan kayboldu. O dönem yapılan aramalara rağmen Uyar’a ulaşılamadı. Kızılcahamam Cumhuriyet Başsavcılığı, yıllar sonra dosyayı yeniden ele aldı. Soruşturma kapsamında Uyar’ın komşularının ifadelerine başvuruldu.

İfade işlemlerinden kısa süre sonra, Uyar’ın kaybolduğu tarihe kadar yaşadığı ve daha sonra kullanılmayan 3 katlı müstakil evde, 4 Ekim’de yangın çıktı. Ev yangında tamamen kül olurken, itfaiye raporunda yangının birden fazla noktada kundaklama sonucu çıktığı belirtildi.

Bunun üzerine binanın zemininde kazı yapılmasına karar verildi. Kızılcahamam İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Araştırma ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerinin yürüttüğü kazı çalışmalarına, Ankara Asayiş Şube Kayıp Şahıslar Büro Amirliğinde görevli kadavra köpeği Herkül de katıldı.

Üç gün süren kazıda, yaklaşık 2 metre derinlikte; tuğla ve kiremitlerle örülmüş, üzeri kireçle kapatıldıktan sonra beton dökülmüş bir bölümde insan kemikleri, diş kalıntıları ve suç aleti olarak değerlendirilen balta bulundu. Gülşen Uyar’a ait olduğu değerlendirilen kemikler, kızıdan alınan DNA örneğiyle karşılaştırılmak üzere Ankara Adli Tıp Kurumu’na götürüldü.

'KOKUYOR, KİBRİK AT DEDİ'

Mahallede yaşayan ve soruşturma kapsamında gözaltına alındıktan sonra ifadesinin ardından serbest bırakılan Ali Y., yangını Gülşen Uyar’ın eski kayınvalidesi Şerife K.’nin yönlendirmesiyle kendisinin çıkardığını ileri sürdü.

Ali Y., evin boş ve metruk olduğunu belirterek, "Şerife Teyze bana dedi ki; 'Kokuyor, oraya bir kibrit at. Bir şey olmaz' dedi. Pencereden kibrit attım; içeride yatak yorganlar vardı. Kibriti atıp evime gidip yattım. Sonra itfaiye gelince kalktım" ifadelerini kullandı.

Gülşen Uyar’ın eski kayınvalidesi Şerife K. ise eski gelininin akli dengesinin bozuk olduğunu öne sürdü. Uyar’ın kaybolmasının ardından çocuklarını kendisinin büyüttüğünü belirten Şerife K., oğlunun da boşandıktan sonra yeniden evlendiğini ve iki kızının olduğunu söyledi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.