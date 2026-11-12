DHA- Muğla'nın Bodrum ilçesinde 17 yaşındaki Muhammet K.'nin hayatını kaybettiği kavgaya ilişkin soruşturmada dikkat çeken bir ayrıntı ortaya çıktı. Olay nedeniyle tutuklanan Portekiz uyruklu özel yat kaptanı Joao Grant Franco'nun (36), ABD yapımı popüler reality şov programı "Below Deck"in tanınan isimlerinden biri olduğu belirlendi.

İŞLETMEDE ÇIKAN TARTIŞMA ÖLÜMLE SONUÇLANDI

Olay, 7 Kasım akşamı saat 20.00 sıralarında Bodrum'un Çarşı Mahallesi Cumhuriyet Caddesi üzerinde bulunan bir işletmede meydana geldi. İddiaya göre, alkollü oldukları belirtilen Portekiz uyruklu Joao Grant Franco ve kardeşi Carlos Campbell Franco (34), henüz bilinmeyen bir nedenle işletme içerisinde küfretmeye başladı.

Duruma müdahale eden işletmeciler Muhammet K. (17) ve E.K. (28) ile iki kardeş arasında başlayan sözlü tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Dört kişinin yaralandığı olayda başını sert zemine çarparak ağır yaralanan Muhammet K., kaldırıldığı hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen 9 Kasım'da hayatını kaybetti.

Güvenlik kameralarına da yansıyan olayın ardından gözaltına alınan dört şüpheliden Joao Grant Franco ile kardeşi Carlos Campbell Franco, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Y.A. ve F.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

4 SEZON BOYUNCA DÜNYACA ÜNLÜ PROGRAMDA YER ALMIŞ

Soruşturma kapsamında tutuklanan Joao Grant Franco'nun, 1 Temmuz 2013 tarihinde yayın hayatına başlayan ABD yapımı "Below Deck" adlı reality şov programında dört sezon boyunca yer aldığı tespit edildi.

Franco'nun programda kıdemli güverte görevlisi, güverte reisi ve ikinci kaptan pozisyonlarında görev yaptığı öğrenildi.

EMNİYETTEKİ İFADELERİ ORTAYA ÇIKTI: "DENGESİNİ KAYBEDİP DÜŞMÜŞ OLABİLİR"

Özel yatlarda kaptanlık yaptığını belirten Joao Grant Franco, emniyette verdiği ifadede suçsuz olduğunu öne sürerek olayda asıl saldırıya uğrayan tarafın kendileri olduğunu iddia etti.

Kardeşi Carlos Campbell Franco da savunmasında kendisini korumak amacıyla karşılık verdiğini ileri sürdü. Ağabeyinin hayatını kaybeden Muhammet K.'ye kesinlikle vurmadığını iddia eden Carlos Franco, gencin arbede sırasında dengesini kaybederek düşmüş olabileceğini savundu.