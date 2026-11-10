İzmir'in Aliağa ilçesindeki HABAŞ Demir Çelik Fabrikası'nda meydana gelen patlamada yaşamını yitiren 17 kişinin isimleri belli oldu. Yaralanan 14 kişiden altısı taburcu edilirken sekiz kişinin üç hastanedeki tedavisi sürüyor. Adalet Bakan Yardımcısı Can Tuncay, 11 şüphelinin daha gözaltına alındığını açıkladı.

ANKA- İzmir’in Aliağa ilçesindeki HABAŞ Demir Çelik tesisinde bakım çalışması sırasında meydana gelen patlama ve ardından çıkan yangında hayatını kaybeden 17 işçinin kimliği belli oldu. Olayda 12 işçi yaralanırken, soruşturma kapsamında 11 şüpheli daha gözaltına alındı.

Bozköy Mahallesi’ndeki tesiste 9 Kasım’da saat 11.46 sıralarında, kazan değişimi çalışması sırasında patlama meydana geldi. İlk belirlemelere göre, tavan vincinin düşmesiyle malzemelerin ark ocağına düştüğü, doğal gaz ve oksijen borularının koptuğu bildirildi. Patlamanın ardından çıkan yangına, bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri müdahale etti.

İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, AFAD ve sağlık ekiplerinin görev yaptığı tesiste arama kurtarma çalışması başlatıldı. Arama kurtarma çalışmaları sonucunda ulaşılan işçilerden 17’si yaşamını yitirirken 12’si ise yaralandı.

HAYATINI KAYBEDENLERİN KİMLİKLERİ BELLİ OLDU

Olayda yaşamını yitirenlerin İlker Sığırtmacıoğlu, Hüsnü Ersoy, Göksel Ünaldı, Yasin Taşçı, Uğur Temel, Barış Güney, Orhan Altay, Özcan Efe, Recep Fedai, Abdülkadir Kınacı, Ceylan Bıyıklı, Ferhat Maraşlı, Ersin Oğuz, Mustafa Sert, Kadir Kaan Özçelik, Serkan Kurt ve Fatih Işık olduğu belirtildi.

Olayla ilgili Menemen Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında 6 şüpheli gözaltına alındı. Son gelen bilgiyle gözaltı sayısı 17'ye yükseldi.

GÖZALTI SAYISI 17'YE YÜKSELDİ

Menemen Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında yeni gözaltı kararları alındı. Soruşturma için 4 cumhuriyet savcısı ve 2 mülkiye başmüfettişi görevlendirilirken, Adalet Bakan Yardımcısı Can Tuncay, 11 şüpheli hakkında daha gözaltı kararı verildiğini açıkladı.

Güvenlik güçlerinin düzenlediği operasyonlarda şüphelilerin yakalanmasıyla birlikte, soruşturma kapsamında gözaltına alınanların sayısı 17'ye yükseldi.