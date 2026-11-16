17 Kasım Salı gününe ilişkin Terazi burcu yorumunda hobiler, sosyal etkinlikler ve yaratıcı çalışmalar öne çıkıyor. Terazi ve yükselen Terazilere iş hayatında fikir ayrılıklarında ortak yol aramaları, ilişkilerde ise duygusal beklentilerini açıkça ifade etmeleri öneriliyor.

Terazi ve yükselen Teraziler için hobiler, sosyal etkinlikler ve kişisel mutluluğa yönelik konular ön plana çıkabilir. Yorumda, Ay'ın Kova burcundaki hareketi yaratıcılık ve yeni insanlarla tanışma isteğiyle ilişkilendiriliyor.

Venüs'ün Terazi burcundaki ileri hareketinin kişisel tercihleri daha net değerlendirmeye yardımcı olabileceği belirtiliyor. Akşam saatlerinde ise günlük sorumluluklara dönme ve yarım kalan işleri tamamlama isteğinin öne çıkabileceği ifade ediliyor.

KARİYERDE YARATICILIK VE UZLAŞMA

Kariyer yorumunda, yaratıcı fikirleri mesleki yaşama yansıtma ve yetenekleri geliştirme isteğine dikkat çekiliyor. Özellikle sanat, tasarım, iletişim ve insan ilişkileri gerektiren alanlarda yeni düşüncelerin ortaya çıkabileceği belirtiliyor.

Mars ve Jüpiter'in kavuşumunun ekip çalışmalarında görünürlüğü artırabileceği değerlendirilirken çalışma arkadaşlarıyla fikir ayrılığı yaşanması halinde ortak bir yol bulunması öneriliyor. Eğitim yaşamında da ilgi duyulan bir alanda ilerlemek için araştırma yapılabileceği aktarılıyor.

İLİŞKİLERDE BEKLENTİLERİ AÇIKÇA İFADE ETME ÖNERİSİ

İlişkiler başlığında, Venüs'ün Terazi burcundaki hareketinin daha rahat adımlar atmaya yardımcı olabileceği yorumu yapılıyor. Partnerle romantik bir plan yapma ya da geçmişte konuşulan konuları yeniden değerlendirme isteğinin gündeme gelebileceği belirtiliyor.

Yalnız Teraziler için arkadaş buluşmaları ve sosyal etkinliklerin yeni tanışmalara zemin hazırlayabileceği ifade ediliyor. Duygusal beklentileri açıkça dile getirmenin, karşıdaki kişiyle uyumu anlamayı kolaylaştırabileceği vurgulanıyor.