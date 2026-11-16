17 Kasım Salı gününe ilişkin astroloji yorumunda Boğa ve yükselen Boğalar için ev, aile ve kişisel sorumluluklar öne çıkıyor. Kariyerde aceleci kararlardan kaçınmak, ilişkilerde ise ortak gelecek beklentilerini konuşmak öneriliyor.

Boğa ve yükselen Boğalar, ev yaşamına ve kişisel sorumluluklarına ağırlık verebilir. Günün ilk bölümünde bekleyen işleri düzenleme, ilerleyen saatlerde ise kendilerine daha fazla zaman ayırma isteği duyabilir.

Yorumda, Ay'ın Balık burcuna geçişi sosyal çevreyle ilgili duygusal konularla ilişkilendiriliyor. Uzun süredir görüşülmeyen bir arkadaşla yeniden iletişim kurulabileceği de belirtiliyor.

KARİYERDE ACELECİ KARARLARA DİKKAT

Mesleki hedefleri ve gelecekte ulaşılmak istenen konumu değerlendirmek, günün kariyer başlıkları arasında yer alıyor. Yorumda Mars ve Jüpiter'in Aslan burcundaki kavuşumunun, evden yürütülen çalışmalar ya da aileyle bağlantılı girişimler açısından hareketlilik yaratabileceği ifade ediliyor.

İş ortamında görevleri yerine getirirken aceleci kararlar almamaya dikkat edilmesi öneriliyor. Eğitim gören Boğalar içinse çalışma alanını düzenlemenin ve yeni bir program hazırlamanın verimli olabileceği aktarılıyor.

İLİŞKİLERDE EV VE GELECEK BEKLENTİLERİ

İlişkisi olan Boğaların partnerleriyle ev, aile ve gelecek beklentileri üzerine konuşmak isteyebileceği belirtiliyor. Birlikte alınacak kararların güven duygusunu güçlendirebileceği değerlendirmesi yapılıyor. Yalnız Boğalar için arkadaş çevresi veya aile aracılığıyla tanışılabilecek biriyle yakınlaşma ihtimaline yer veriliyor.

Akşam saatlerinde duygusal hassasiyetin artabileceği belirtilen yorumda, duyguları paylaşırken geçmiş deneyimlerin bugünkü beklentileri belirlemesine izin vermemek öneriliyor.