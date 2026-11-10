İzmir Aliağa'daki HABAŞ Demir Çelik fabrikasında 18 işçinin hayatını kaybettiği patlamaya ilişkin soruşturma genişletildi. Şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Rüştü Başaran'ın da aralarında bulunduğu 11 kişi hakkında gözaltı kararı verilirken, fabrikada geçmiş yıllarda yaşanan iş kazaları ve işçi ölümlerinin de yeniden inceleneceği açıklandı.

İzmir'in Aliağa ilçesindeki HABAŞ Demir Çelik tesislerinde meydana gelen ve 18 işçinin hayatını kaybettiği patlamaya ilişkin başlatılan adli soruşturma genişletildi. Soruşturma kapsamında, Forbes dergisinin "En Zengin 100 Türk" listesinde de yer alan HABAŞ Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Rüştü Başaran'ın da aralarında bulunduğu 11 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Aliağa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, patlamanın meydana geldiği tesiste geçmiş yıllarda yaşanan iş kazaları ve işçi ölümlerinin de inceleneceği bildirildi.

11 KİŞİ HAKKINDA GÖZALTI KARARI

Dün öğle saatlerinde fabrikanın üretim sahasında meydana gelen patlamanın ardından adli soruşturma başlatıldı. Soruşturmaya ilişkin açıklama yapan Adalet Bakan Yardımcısı Can Tuncay, HABAŞ Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Rüştü Başaran'ın da aralarında bulunduğu 11 şüpheli hakkında savcılık tarafından gözaltı kararı verildiğini açıkladı.

Tuncay, soruşturmanın yalnızca son patlamayla sınırlı tutulmayacağını, tesiste geçmiş dönemlerde meydana gelen şüpheli iş kazalarının ve işçi ölümlerinin de geriye dönük olarak inceleneceğini bildirdi.

MEHMET RÜŞTÜ BAŞARAN, FORBES LİSTESİNDE YER ALIYOR

Hakkında gözaltı kararı verilen HABAŞ Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Rüştü Başaran, Türkiye'nin sanayi ve iş dünyasının tanınmış isimleri arasında bulunuyor.

Demir-çelik sanayisi, sınai ve tıbbi gaz üretimi, finans, lojistik, liman işletmeciliği ve otomotiv gibi farklı sektörlerde faaliyet gösteren HABAŞ Grubu'nun başında bulunan Başaran, Forbes dergisinin hazırladığı "En Zengin 100 Türk" listesinde de yer almıştı.

Başaran, 950 milyon dolarlık şahsi servetiyle söz konusu listede 35'inci sırada gösterilmişti.

Aliağa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, fabrikadaki teknik incelemeler ve bilirkişi çalışmaları sürüyor. Gözaltı kararlarına ilişkin adli süreç de devam ediyor.