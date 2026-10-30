Almanya'da 2009 yılından bu yana çeşitli gerekçelerle sürekli hastalık raporu aldığı için 16 yıldır hiç ders vermeden maaş alan bir öğretmen, sonunda mahkemelik oldu. Zaman aşımı nedeniyle 62 yaşındaki kadının sadece son 4 yılda kazandığı 248 bin Euro (13.8 milyon TL) için 'haksız kazanç' davası açabilen yetkililerin, öğretmenin gerçekten hasta olduğunun kesinleştirilemediğini savunduğu belirtildi.

WDR- Almanya'nın Kuzey Ren-Vestfalya eyaletinde, 2009 yılından bu yana ders vermediği belirtilen 62 yaşındaki kadın öğretmen hakkında iddianame hazırlandı. Duisburg Savcılığı, öğretmenin çalışabilecek durumda olmasına rağmen iş göremezlik raporları sunarak devletten 248 bin eurodan fazla maaş aldığını öne sürdü.

Wesel kentindeki bir meslek okulunda görev yapan öğretmen, 11 ayrı nitelikli dolandırıcılık ve iki belgede sahtecilik suçlamasıyla karşı karşıya. Öğretmen hakkında dava açılıp açılmayacağına Duisburg Eyalet Mahkemesi karar verecek.

İDDİANAME SON DÖRT YILI KAPSIYOR

Öğretmenin yıllardır ders vermemesine rağmen hazırlanan iddianame, zaman aşımı nedeniyle yalnızca Mart 2021-Mart 2025 dönemini kapsıyor.

Savcılığın iddiasına göre öğretmen, söz konusu dönemde sağlıklı ve görevini yerine getirebilecek durumda olmasına rağmen iş göremezlik raporları sundu. Kuzey Ren-Vestfalya eyaleti ise bu raporlara dayanarak maaş ödemelerini sürdürdü. Savcılık, raporların gerçeği yansıtmadığını ve maaş almaya devam etmek amacıyla kullanıldığını ileri sürüyor.

Öğretmenin, 2025 yılında hakkında yürütülen disiplin soruşturması sırasında da avukatı aracılığıyla yeni iş göremezlik raporları sunduğu belirtildi. Olayla ilgili tartışmaların ardından savcılık, mart ayında öğretmenin evinde arama yaptı. Aynı süreçte memuriyet mevzuatı kapsamında disiplin soruşturması da başlatıldı.

Soruşturmanın ilk aşamasında öğretmenin raporlu olduğu dönemde alternatif tıp uzmanı olarak çalışmış olabileceği şüphesi de araştırıldı. Ancak başka bir mesleki faaliyette bulunduğuna ilişkin somut bir bulguya ulaşılamadı.

DALGIÇLIK BELGELERİNDE SAHTECİLİK İDDİASI

Aktif olarak dalış sporuyla ilgilendiği belirtilen öğretmen, doktor tarafından düzenlenmiş gibi gösterilen iki dalışa uygunluk belgesini kendisinin hazırlamakla da suçlanıyor.

Batı Almanya Radyo Televizyon Kurumu'nun (WDR) haberine göre belgelerde adı geçen doktorun gerçekte var olmadığı tespit edildi.

Savcılığın açıklamasına göre öğretmen, suçlamalardan mahkûm olması halinde 6 ila 10 yıl arasında hapis cezasıyla karşı karşıya kalabilir.