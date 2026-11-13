15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde panik anlar! Elinde silahla aracın tavanına çıktı

15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde otomobilini durdurarak üzerine çıkan, elinde silah ve bayraklar taşıyan kişi hareketliliğe neden oldu. Polis ekiplerinin müdahalesiyle araçtan indirilen şüpheli gözaltına alındı.