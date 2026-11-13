DHA- İstanbul’da 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde hareketli anlar yaşandı. Seyir halindeyken otomobilini durduran bir kişi, aracının üzerine çıktı. Elinde silah ve bayraklar bulunan şüpheli nedeniyle olay yerine polis ekipleri sevk edildi.
KÖPRÜDE İKİ ŞERİT TRAFİĞE KAPATILDI
Olayın ardından güvenlik önlemleri kapsamında köprünün sol ve orta şeritleri trafiğe kapatıldı.
Polis ekiplerinin şüpheliyi ikna etmeye yönelik çalışmaları sonucunda şahıs araçtan indirildi. Silahlı şüpheli, ekipler tarafından gözaltına alındı.