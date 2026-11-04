Şehirler arası yollarda yolcu ve eşya taşımacılığı yapan ticari araçlar için zorunlu kış lastiği uygulaması 15 Kasım'da başlayacak. Sürücülerin, cezai yaptırımlarla karşılaşmamak için belirtilen tarihe kadar araçlarına kış lastiği taktırması gerekiyor.

AA- Kış mevsiminin yaklaşmasıyla birlikte zorunlu kış lastiği uygulaması yeniden gündeme geldi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının düzenlemeleri kapsamında, 15 Kasım ile 15 Nisan tarihleri arasında ticari araçlarda kış lastiği kullanılması zorunlu olacak. Hususi otomobiller için yasal zorunluluk bulunmasa da sürücülere kış lastiği kullanmaları tavsiye ediliyor.

Zorunlu olduğu hâlde aracına kış lastiği taktırmayan işletmelere para cezası uygulanacak.

İçişleri Bakanlığı tarafından zorunlu kış lastiği uygulamasına ilişkin genelge hazırlıkları da sürüyor. Hazırlanacak genelgenin uygulanmak üzere 81 il valiliğine gönderilmesi bekleniyor.

LASTİK DEĞİŞTİRME ÜCRETİ 1500 LİRADAN BAŞLIYOR

Hava sıcaklıklarının düşmesi ve yağışların başlamasıyla birlikte lastik değiştirme işlemlerinde de yoğunluk yaşanıyor.

Lastik sökme-takma ücretleri jant ölçülerine göre değişiklik gösteriyor. Güncel ücretler şöyle:

-13, 14 ve 15 inç jantlar: 1.500 TL

-16 ve 17 inç jantlar: 1.750 TL

-18 inç jantlar: 2.000 TL

-19 inç jantlar: 2.250 TL

-20 inç jantlar: 2.500 TL

-21 inç jantlar: 3.000 TL

Lastik oteli ücreti ise dört lastiğin değiştirilmesi için alınan ücretle aynı seviyede uygulanıyor.

KIŞ LASTİĞİ İÇİN 7 DERECE UYARISI

Trafikte güvenli sürüşün sağlanması ve kazaların önlenmesi açısından lastiklerin mevsim koşullarına uygun olması büyük önem taşıyor.

Hava sıcaklığının 7 derece ve altına düşmesiyle birlikte kış lastiği kullanılması öneriliyor. Kış aylarında meydana gelen trafik kazalarında mevsime uygun olmayan lastiklerin kullanılması önemli riskler arasında yer alıyor.

Özellikle yaz lastikleri, soğuk havalarda karlı ve buzlu zeminlerde yol tutuşunu kaybedebiliyor. Bu durum fren mesafesinin uzamasına, kaymaya, savrulmaya ve sürücünün araç üzerindeki hâkimiyetini kaybetmesine neden olabiliyor.

KIŞ LASTİĞİ ALIRKEN ÜRETİM TARİHİNE DİKKAT!

Kış lastiği kullanımı kadar doğru lastik seçimi de güvenli sürüş açısından önem taşıyor. Lastik satın alırken üretim tarihinin mutlaka kontrol edilmesi gerekiyor.

Kullanılmamış lastikler de zamanla özelliklerini kaybedebiliyor. Özellikle uygun koşullarda saklanmayan lastiklerin performansı olumsuz etkilenebiliyor.