DHA- Bursa’da 2012’de kaybolan Mehmet Şahinoğlu’nun cinayetinde, 14 yıllık sır diş kayıtlarıyla çözülmeye başladı. Üst çene kemiğindeki diş tedavisi parçası, Şahinoğlu’nun 2011’deki kayıtlarıyla eşleşti. Olay, 2 çocuk annesi Saime Sivri’nin (45), dini nikahla yaşadığı Mehmet Salih A.’dan (70) ayrılıp Şahinoğlu (49) ile evlenmesiyle başladı. Çifti ayıran Mehmet Salih A., Saime’yi Bursa’ya götürdü. Kadın 26 Şubat’ta kayboldu. Şahinoğlu ise evlilik vaadiyle çağrıldığı İstanbul’da Mehmet Salih A. ve beraberindeki 3 kişiyle karşılaştı. Zorla Gemlik’e götürülen Şahinoğlu da kayboldu.

YENİDEN ARAMA YAPILDI

Kestel’de 2015’te çıkan yangının ardından yanmış kemikler bulundu ancak DNA incelemesi yapılamadı. Polis, 2022’de tanık ifadeleriyle bölgede yeniden arama yaptı. Şahinoğlu’nun Gemlik’teki villada öldürülüp Kestel’de yakıldığı belirlendi. Bir tanığın gösterdiği yerde Saime’ye ait olabileceği değerlendirilen kemikler de bulundu. DNA sonucu beklenirken Mehmet Salih A., eşi, iki oğlu ve bir akrabası tutuklandı.