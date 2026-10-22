BBC- Kanada'nın Alberta bölgesinde yaşayan Mary Grams, 2004 yılında aile çiftliğinin bahçesinde çalışırken nişan yüzüğünü kaybetti. Yüzüğünü bulmak için defalarca arama yapan kadın, sonuç alamayınca değerli hatırasına bir daha kavuşamayacağını düşündü. Üstelik yüzüğünü kaybettiğini eşine söylemek yerine yerine başka bir yüzük takmayı tercih etti.

Aradan 13 yıl geçtikten sonra, Ağustos 2017'de aile çiftliğinde beklenmedik bir gelişme yaşandı. Grams'ın gelini Colleen Daley, akşam yemeğinde kullanmak üzere bahçeden havuç topluyordu. Topladığı havuçlardan birinin alışılmadık biçimde büyüdüğünü fark eden Daley, sebzenin üzerinde metal bir halka olduğunu gördü.

Halka dikkatlice incelendiğinde, bunun Grams'ın yıllar önce kaybettiği nişan yüzüğü olduğu anlaşıldı. Yüzük, havuç büyürken çevresinde şekillenmişti. Aile, uzun süredir kayıp olan yüzüğün bu şekilde ortaya çıkmasına inanmakta güçlük çekti.

Yüzüğün bulunması, yalnızca maddi değeri olan bir eşyanın geri kazanılması anlamına gelmiyordu. Grams için bu parça, evliliğinin ve geçmişte yaşadığı özel bir dönemin hatırasıydı. Yıllar önce toprağa düşen yüzüğün bir sebzenin üzerinde yeniden ortaya çıkması, olayın dünya basınında dikkat çekmesini sağladı.