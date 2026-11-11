12 Kasım Perşembe günü Oğlak ve yükselen Oğlaklar için hazırlanan astroloji yorumunda, güne sakin başlayıp ilerleyen saatlerde kişisel kararlara yönelme ihtimali öne çıkıyor. Kariyerde yarım kalan projeler, ilişkilerde ise beklentileri açıkça konuşmak gündemde.

Oğlak ve yükselen Oğlakların iş yaşamında geçmiş bağlantılarla ya da yarım kalan projelerle yeniden ilgilenebileceği belirtiliyor. Günlük yaşamda ise sakin bir başlangıcın ardından kişisel kararları uygulama isteğinin artabileceği ifade ediliyor.

GÜNE SAKİN BAŞLAMA İSTEĞİ

Yoruma göre günün ilk bölümünde kendi düşüncelerinize zaman ayırmak ve son dönemde yaşanan gelişmeleri değerlendirmek isteyebilirsiniz. Bu değerlendirme, yeni hedeflerinizi belirlemenize yardımcı olabilir. Ay’ın ilerleyen saatlerde Oğlak burcuna geçmesiyle kendinizi daha görünür kılma ve kararlarınızı hayata geçirme isteğiniz öne çıkabilir.

YARIM KALAN PROJELERE DÖNÜŞ

Kariyer yorumunda, tamamlanması gereken görevler ve uzun vadeli hedeflere yoğunlaşma olasılığına yer veriliyor. Bir süredir hazırlığını yaptığınız çalışma için yeni bir adım atmanız mümkün olabilir.

Merkür’ün geri hareketinin geçmişteki bir iş bağlantısını veya yarım kalmış bir projeyi yeniden gündeme getirebileceği öngörülüyor. Eğitim konusunda ise eksikleri belirlemenin faydalı olacağı ifade ediliyor.

İLİŞKİLERDE BEKLENTİLERİ KONUŞMA ZAMANI

İlişkilerde duyguları daha açık paylaşma ve karşılıklı beklentileri anlama isteği öne çıkabilir. Partnerinizle geleceğe yönelik bir plan üzerine konuşabilirsiniz.

Hayatında biri olmayan Oğlakların, arkadaş çevrelerinde daha önce dikkat etmedikleri bir kişiye ilgi duyabileceği belirtiliyor. Yeni bir iletişimde acele etmeden birbirini tanımaya önem verilmesi öneriliyor.