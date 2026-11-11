12 Kasım 2026 Perşembe gününe ilişkin Koç ve yükselen Koç yorumunda, yeni yerler keşfetme ve günlük rutinden uzaklaşma isteği öne çıkıyor. Kariyerde yeni hedeflere yönelme olasılığına değinilen yorumda, büyük kararlar öncesinde ayrıntıların gözden kaçırılmaması öneriliyor.

Koç ve yükselen Koçlar için günlük rutinin dışına çıkma isteği öne çıkarılıyor. Yorumda, Ay'ın Yay burcundaki hareketinin yeni yerler keşfetme ve farklı insanlarla tanışma arzusunu artırabileceği belirtiliyor.

Seyahat planı yapmanın ya da uzun süredir merak edilen bir konuyla ilgilenmenin iyi gelebileceği ifade ediliyor. Günün ilerleyen saatlerinde ise sorumlulukları yeniden düzenleme isteğinin gündeme gelebileceği aktarılıyor.

KARİYERDE YENİ HEDEFLER, KARARLARDA AYRINTILAR

İş hayatına ilişkin değerlendirmede, kendini gösterme ve yeni hedeflere yönelme konusunda daha istekli olunabileceği belirtiliyor. Mars ile Jüpiter'in Aslan burcundaki yakınlığının yaratıcı fikirleri ortaya koymak için cesaret verebileceği yorumlanırken, büyük kararlar alırken ayrıntıların gözden kaçırılmaması öneriliyor.

Eğitim hayatında ise yeni bilgiler edinmenin ve eksikleri tamamlamanın ön plana çıkabileceği ifade ediliyor.

İLİŞKİLERDE AÇIK İLETİŞİM VURGUSU

Yorumda, partnerle yeni bir etkinliğe katılmanın veya farklı bir konuda sohbet etmenin ilişkiye hareket katabileceği belirtiliyor. Yalnız Koçların seyahatlerde ya da sosyal ortamlarda dikkatlerini çeken biriyle tanışabileceği de olasılıklar arasında sayılıyor.

Geçmişte yarım kalan bir konuşmanın yeniden gündeme gelmesi halinde, duyguları açıkça ifade etmenin karşılıklı anlayışı güçlendirebileceği vurgulanıyor.