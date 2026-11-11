12 Kasım 2026 Perşembe gününe ilişkin astroloji yorumunda, İkizler ve yükselen İkizler için ikili ilişkiler, ortak planlar ve iş görüşmeleri öne çıkıyor. Yorumda, yazışmaların dikkatle kontrol edilmesi ve ilişkilerde karşılıklı beklentilerin açıkça konuşulması öneriliyor.

İkizler ve yükselen İkizler için 12 Kasım 2026 Perşembe gününün astroloji yorumunda iletişim ve ortak planlar ağırlık taşıyor. Ay'ın Yay burcundaki konumu ikili ilişkileri ve yakın çevreyle iletişimi hareketlendirebilir.

Birlikte yapılacak planlar gündeme gelirken kişisel ihtiyaçların da gözetilmesi öneriliyor. Günün ilerleyen saatlerinde ise daha ciddi konulara yönelme ve kişisel sorumlulukları yeniden düzenleme isteği oluşabileceği belirtiliyor.

İŞ GÖRÜŞMELERİ VE BELGELERE DİKKAT

Yorumda, iş görüşmeleri, ortak çalışmalar ve yeni anlaşmalar açısından hareketli bir gün yaşanabileceği ifade ediliyor. Merkür'ün geri hareketiyle ilişkilendirilen değerlendirmede, daha önce konuşulmuş bir konunun yeniden ele alınabileceği belirtilerek yazışmaların ve belgelerin dikkatle kontrol edilmesi öneriliyor.

Öğrenciler için de grup çalışmalarında fikir paylaşımının yeni çözüm yolları geliştirmeye katkı sağlayabileceği aktarılıyor.

İLİŞKİLERDE BEKLENTİLERİ AÇIKÇA KONUŞMA ÖNERİSİ

İlişkiler konusunda, partnerle karşılıklı beklentileri açıkça konuşmanın ve birbirinin düşüncelerine zaman ayırmanın küçük yanlış anlaşılmaları önleyebileceği değerlendiriliyor.

İlişkisi olmayan İkizler için sosyal çevrede tanışılan biriyle ortak ilgi alanları keşfetme olasılığına değiniliyor. Eski bir arkadaşla yeniden yakınlaşmanın da gündeme gelebileceği belirtiliyor.