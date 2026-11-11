12 Kasım Perşembe gününe ilişkin Boğa burcu yorumunda ortak işler, aile sorumlulukları ve maddi konular öne çıkıyor. Yorumda, maddi anlaşmaların koşullarını yeniden incelemek ve ilişkilerde ortak beklentileri konuşmak öneriliyor.

Boğa burcu yorumunda, ortaklaşa yürütülen işler, aile içindeki sorumluluklar ve maddi konulara odaklanılabileceği belirtiliyor. Yakın ilişkilerde güven, günün öne çıkan temaları arasında gösteriliyor.

Yorumda, Akrep burcundaki Güneş'in güven duygusunu ön plana çıkardığı ifade ediliyor. Boğaların bir süredir erteledikleri kişisel bir konuyu ele almak ve kendilerine iyi gelmeyen alışkanlıkları gözden geçirmek isteyebilecekleri aktarılıyor.

MADDİ ANLAŞMALAR YENİDEN DEĞERLENDİRİLEBİLİR

Ortak kazançlar, ödemeler ve bütçe düzenlemelerinin iş gündeminde yer alabileceği belirtilen yorumda, daha önce konuşulan bir iş birliğinin veya maddi anlaşmanın yeniden değerlendirilebileceği ifade ediliyor. Merkür'ün geri hareketine işaret edilerek karar öncesinde koşulların dikkatle incelenmesi öneriliyor.

Öğrenciler için ise araştırma yapmanın ve zorlanılan konulara yeniden dönmenin verimli olabileceği belirtiliyor.

İLİŞKİLERDE ORTAK BEKLENTİLERİ KONUŞMA ÖNERİSİ

İlişkisi olan Boğalar için partnerleriyle güveni güçlendirecek konuşmalar yapabilecekleri aktarılıyor. Özellikle ortak gelecek planları ve maddi beklentiler konusunda birbirini dinlemenin önem kazanabileceği vurgulanıyor.

Hayatında biri olmayan Boğaların yakın arkadaşları aracılığıyla yeni biriyle tanışabileceği de yorumda yer alıyor. Arkadaşça başlayan bir iletişimin zaman içinde daha yakın bir bağa dönüşebileceği ifade ediliyor.