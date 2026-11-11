12 Kasım 2026 Perşembe gününe ilişkin Başak ve yükselen Başak yorumunda ev, aile ve kişisel yaşam konuları öne çıkıyor. İş ve aile sorumlulukları arasında denge kurulması, iletişimde açık olunması ve ilişkilerde karşılıklı anlayış öneriliyor.

Başak ve yükselen Başakların gündeminde ev, aile ve kişisel yaşam konuları daha fazla yer tutabilir. Yaşam alanını düzenlemek veya aile üyeleriyle ortak bir plan hazırlamak isteyebilecekleri belirtiliyor.

Geçmişten gelen bir meselenin yeniden konuşulması halinde sakin bir yaklaşım öneriliyor. Günün ilerleyen saatlerinde ise keyifli uğraşlara zaman ayrılabileceği ifade ediliyor.

TAMAMLANAN BİR İŞ YENİDEN İNCELENEBİLİR

Kariyer yorumunda, evden yürütülen çalışmalar, çalışma ortamının düzeni ve aile sorumlulukları arasında denge kurma ihtimaline dikkat çekiliyor. Daha önce tamamlanan bir işin yeniden gözden geçirilmesi istenebilir.

Yorumda Merkür'ün geri hareketiyle ilişkilendirilen iletişim başlığında, açık ve anlaşılır olmaya özen gösterilmesi öneriliyor. Öğrenciler için ev ortamında çalışmanın ve konu tekrarı yapmanın destekleyici olabileceği belirtiliyor.

İLİŞKİLERDE EV VE GELECEK PLANLARI

Partnerle aile, ev düzeni veya gelecek planları hakkında konuşulabileceği ifade ediliyor. Karşılıklı anlayışın ortak karar almayı kolaylaştırabileceği vurgulanıyor.

Yalnız Başakların ise aile dostları ya da yakın çevreleri aracılığıyla yeni biriyle tanışabileceği öngörülüyor. İlk karşılaşmada ortak değerlerin fark edilmesinin iletişimin doğal biçimde gelişmesine yardımcı olabileceği belirtiliyor.