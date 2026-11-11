12 Kasım Perşembe gününün astroloji yorumunda Balık ve yükselen Balıklar için kariyer hedefleri ve toplumsal sorumluluklar öne çıkıyor. İş yaşamında yeni görevlerin gündeme gelebileceği belirtilirken ilişkilerde ortak gelecek planlarının konuşulması öneriliyor.

Balık ve yükselen Balıklar için 12 Kasım Perşembe gününe ilişkin astroloji yorumunda, kariyer hedeflerinin ve toplum içindeki sorumlulukların günlük yaşamda daha fazla yer tutabileceği belirtiliyor. Üstlenilen görevleri tamamlama ve geleceğe yönelik planları gözden geçirme isteği öne çıkabilir.

Yorumda Ay'ın destekleyici açılarıyla ilişkilendirilen sosyal çevre desteğinin, farklı fikirlerden yararlanarak yeni bir bakış açısı geliştirmeye yardımcı olabileceği ifade ediliyor.

KARİYERDE YENİ GÖREV OLASILIĞI

İş hayatında görünürlüğü artırabilecek bir görev ya da yeni bir sorumluluğun gündeme gelebileceği öngörülüyor. Yaratıcı fikirleri paylaşma ve hedefleri daha cesur biçimde ortaya koyma isteğinin de artabileceği belirtiliyor.

Merkür'ün geri hareketine işaret edilen yorumda, eski yazışmaların ve kararların yeniden kontrol edilmesi öneriliyor. Öğrenciler için ise gelecek planlarını belirlemenin ve eğitim seçeneklerini araştırmanın yararlı olabileceği aktarılıyor.

İLİŞKİLERDE ORTAK GELECEK PLANLARI

İlişkisi olan Balıkların partnerleriyle gelecek hedeflerini ve birlikte gerçekleştirmek istedikleri planları konuşabileceği belirtiliyor. Karşılıklı olarak kişisel gelişimi desteklemenin ilişkiye olumlu yansıyabileceği değerlendiriliyor.

İlişkisi olmayan Balıklar için mesleki ortamda, eğitim sırasında veya sosyal çevre aracılığıyla yeni biriyle tanışma olasılığına yer veriliyor. Ortak ilgi alanlarıyla başlayan bir sohbetin zamanla daha anlamlı bir yakınlığa dönüşebileceği ifade ediliyor.