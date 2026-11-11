12 Kasım 2026 Perşembe gününe ilişkin Aslan burcu yorumunda, yaratıcı uğraşlar ve sosyal etkinlikler öne çıkıyor. Hedefler konusunda cesaretin, aşk hayatında ise paylaşım isteğinin artabileceği belirtiliyor.

Aslan burcu yorumuna göre, Ay’ın Yay burcundaki hareketi kendini ifade etme ve keyif veren etkinliklere zaman ayırma isteğini artırabilir. Hobilerle ilgilenmek, sevdiklerle buluşmak veya yaratıcı bir uğraşa başlamak ruh halini olumlu etkileyebilir. Gün içinde gelişen planlara açık olmanın, beklenmedik güzel karşılaşmalara kapı aralayabileceği belirtiliyor.

HEDEFLERDE CESARET, ENERJİDE ODAKLANMA

Yorumda, Mars ve Jüpiter’in Aslan burcundaki yakınlığının hedefler konusunda daha cesur davranmaya yardımcı olabileceği ifade ediliyor. Yetenekleri gösterecek bir görev üstlenme ya da yeni bir proje için fikir sunma isteği gündeme gelebilir. Ancak enerjiyi tek bir alana yöneltmek öneriliyor.

Öğrencilerin de yaratıcı çalışmalarına ve sınav hazırlıklarına daha istekli yaklaşabileceği aktarılıyor.

AŞK HAYATINDA PAYLAŞIM ÖNE ÇIKABİLİR

Aşk hayatında hareketlilik ve paylaşım isteğinin artabileceği belirtilen yorumda, partnerle eğlenceli bir etkinlik planlamanın yakınlığı güçlendirebileceği ifade ediliyor.

Hayatında biri olmayan Aslanların ise katıldıkları sosyal etkinliklerde dikkat çekici biriyle karşılaşabileceği öngörülüyor. Yeni tanışmalarda kendini doğal biçimde ifade etmek ve karşı tarafı tanımaya zaman ayırmak öneriliyor.