Trabzon Şehir Hastanesi ihalesini 11.7 milyar liraya alan ve projesiyle ilgili yargı süreci devam eden AKP’ye yakın YDA İnşaat’a bu kez de Hatay’da 11.3 milyar liralık yeni bir hastane ihalesi daha verildi.

BirGün'ün haberine göre, Trabzon’da deniz dolgusu üzerine inşa edilen şehir hastanesiyle ilgili zemin güvenliği tartışmalarının odağındaki YDA İnşaat, yeni bir ihale aldı. Birgün’de yer alan habere göre, AKP’ye yakınlığıyla bilinen YDA İnşaat, Hatay’da inşa edilecek 1000 yataklı şehir hastanesinin ihalesini kazandı. Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen ve yaklaşık maliyeti 14 milyar 910 milyon TL olarak açıklanan ihale, düzeltici işlem kararının ardından yeniden sonuçlandırıldı.

DİKKAT ÇEKEN RAKAMLAR

Yeniden yapılan değerlendirme sonucunda ihale, 11 milyar 374 milyon 400 bin TL’lik teklifiyle YDA İnşaat’a verildi. İhaleye toplam 17 şirket teklif sunarken YDA’nın teklifinin, 10 milyar 749 milyon TL ile en düşük teklifi veren iki şirketin teklifinden daha yüksek olması dikkat çekti.

DENiZ DOLDURULARAK YAPILDI

Deniz dolgusu üzerine yapılan ve yüzde 98’i tamamlanan Trabzon Şehir Hastanesi’nin zemininin denize doğru kaydığı öne sürülmüştü. Proje yargıya taşındı.