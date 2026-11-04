Türk üretici Prosista, İngiltere'de iflas eden köklü tavan üreticisi Zentia'nın Gateshead'deki iki fabrikasını ve üretim varlıklarını satın aldı. Üretimi yeniden başlatmaya hazırlanan şirket, 100'den fazla kişiye istihdam sağlamayı hedefliyor.

Türkiye'nin önde gelen tavan üreticilerinden Prosista, İngiltere'nin Gateshead bölgesinde bulunan iki fabrikayı ve üretim varlıklarını satın aldı. Artan enerji maliyetleri ve düşen satışlar nedeniyle iflas sürecine giren Zentia'ya ait tesisler, milyonlarca sterlinlik stratejik anlaşmayla yeniden üretime hazırlanıyor.

Haziran ayında iflas sürecine girerek kayyuma devredilen Zentia'nın tesislerinin kapanması yaklaşık 180 kişinin işini kaybetmesine neden olmuştu. Taraflar arasında imzalanan satın alma anlaşmasının mali boyutu ise açıklanmadı.

ZENTIA'NIN FABRİKALARI TÜRK ŞİRKETE GEÇTİ

Merkezi Newcastle'da bulunan ve 1948 yılından bu yana İngiltere'nin Kuzeydoğu bölgesinde tavan ürünleri üreten Zentia'nın tesisleri, makineleri, stokları ve fikri mülkiyet hakları anlaşma kapsamında Prosista'nın bünyesine katıldı.

Prosista, tesislerde daha önce çalışan personeli yeniden istihdam etmeye başladı. Şirket, 100'den fazla kişi için yeni iş imkânı oluşturmayı hedefliyor.

Satın almayla birlikte Türk üretici, ürün yelpazesini genişletmeyi ve Gateshead'deki fabrikalarda üretimi yeniden canlandırmayı amaçlıyor.

100'DEN FAZLA KİŞİYE YENİ İSTİHDAM SAĞLANACAK

Satın alma sürecinde Prosista'ya, İngiltere merkezli hukuk firması RFB Legal danışmanlık verdi. Süreç, firmanın Kıdemli Ortağı Deniz Oğuzkanlı ve Şirketler Hukuku Ortağı John Andrews tarafından yönetildi.

RFB Legal Kıdemli Ortağı Deniz Oğuzkanlı, yatırımın İngiliz üretimine önemli katkı sağlayacağını ve Gateshead bölgesine yeni istihdam imkânları kazandıracağını belirtti.

TÜRK ŞİRKETTEN İNGİLTERE'DE ÜRETİMİ YENİDEN CANLANDIRMA PLANI

Hem Türkiye pazarına hem de uluslararası pazarlara ürün tedarik eden Prosista, mevcut üretim tecrübesini Gateshead tesislerinin kapasitesiyle birleştirmeyi planlıyor.

Şirket Direktörü Mehmet Laçin, fabrikaların köklü bir geçmişe sahip olduğuna dikkat çekerek Gateshead'de yıllar içinde geliştirilen üretim becerilerinin ve tecrübenin kaybolmasını önlemek istediklerini ifade etti.

Laçin, metal tavan alanındaki uzmanlıklarını Gateshead'de üretilen mineral tavan ve akustik ürünlerle bir araya getirerek yeni ürün serileri geliştireceklerini söyledi. Tesislere yatırım yapmayı sürdüreceklerini belirten Laçin, bölgedeki çalışanlara yeni fırsatlar sunmayı hedeflediklerini de kaydetti.