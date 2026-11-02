Yurt dışına çıkmak isteyen vatandaşlar pasaport ücretlerini araştırmaya başladı. 2026 yılında bordo pasaport için ödenecek tutar, seçilen geçerlilik süresine göre değişiyor. Öğrenciler için harç muafiyeti bulunurken defter bedeli ayrıntısı da dikkat çekiyor.

Yurt dışına seyahat etmek, eğitim görmek veya iş fırsatlarını değerlendirmek isteyen vatandaşlar için pasaport başvurusu önemli bir hazırlık aşaması. Ancak başvuru yapmadan önce ödenecek ücretlerin bilinmesi gerekiyor. 2026 yılında bordo pasaport ücretleri, alınacak pasaportun geçerlilik süresine göre farklılık gösteriyor.

Pasaport ücretleri iki temel kalemden oluşuyor. Bunlardan ilki pasaport harcı, diğeri ise pasaport defter bedeli. Başvuru sahibinin ödeyeceği toplam tutar bu iki kalemin birleştirilmesiyle ortaya çıkıyor.

10 YILLIK PASAPORT ALMAK İSTEYENLER NE KADAR ÖDEYECEK?

2026 yılı için açıklanan tarifede 6 aylık pasaport harcı 2.806,50 TL, 1 yıllık pasaport harcı 4.103 TL, 2 yıllık pasaport harcı 6.698,50 TL ve 3 yıllık pasaport harcı 9.516 TL olarak uygulanıyor.

4-10 yıl arası pasaport harcı ise 13.410,40 TL seviyesinde bulunuyor. Bütün bu süreler için 1.351 TL defter bedeli ayrıca ödeniyor. Böylece 10 yıla kadar geçerli pasaport almak isteyen vatandaşın toplam ödemesi 14.761,40 TL'ye ulaşıyor.

ÖĞRENCİLER PASAPORTU ÜCRETSİZ ALABİLİYOR MU?

Pasaport konusunda öğrencileri ilgilendiren önemli bir kolaylık bulunuyor. Mevzuattaki şartları taşıyan 25 yaşını doldurmamış öğrenciler, umuma mahsus pasaport için harç muafiyetinden yararlanabiliyor.

Ancak burada ücretsiz pasaport ifadesinin doğru anlaşılması gerekiyor. Harç muafiyeti, defter bedelinin de otomatik olarak ortadan kalktığı anlamına gelmiyor. Öğrencilerin başvuru öncesinde güncel defter bedelini ve muafiyet koşullarını Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünden kontrol etmesi gerekiyor.

BAŞVURU YAPMADAN ÖNCE BU AYRINTIYA DİKKAT

Pasaport başvurusu için randevu alınması ve gerekli belgelerin hazırlanması gerekiyor. Başvuru sırasında kimlik belgesi, biyometrik fotoğraf ve başvuru türüne göre istenen diğer belgeler hazır bulundurulmalı.

Vatandaşların ödeme işlemlerini resmî kanallardan gerçekleştirmesi de büyük önem taşıyor. İnternette pasaport işlemlerini hızlandırdığını iddia eden ancak resmî kurumlarla ilgisi bulunmayan sitelere kişisel bilgi verilmemeli.

PASAPORT SÜRESİ SEYAHAT PLANINI ETKİLİYOR

Pasaport alırken yalnızca ücretin düşük olmasına bakmak yeterli değil. Sık seyahat eden vatandaşlar için daha uzun süreli pasaport tercih etmek, yeniden başvuru masrafını ve zaman kaybını azaltabilir.

Bununla birlikte bazı ülkeler, ülkeye giriş tarihinde pasaportun belirli bir süre daha geçerli olmasını isteyebiliyor. Bu nedenle seyahat planı yapılırken gidilecek ülkenin giriş koşulları da incelenmeli.

Vatandaşların dikkat etmesi gereken nokta: Pasaport ücretleri her yıl değişebildiğinden başvuru günü geçerli olan resmî tarife esas alınmalı. Özellikle öğrenci muafiyetinden yararlanacak kişiler harç ve defter bedelini birbirine karıştırmamalı.