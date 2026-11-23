Danıştay'dan kamu konutlarında kiracıları ilgilendiren emsal karar geldi. Vakıflar Genel Müdürlüğüne ait ve ihale yoluyla kiraya verilen konutlarda kira süresi dolan kiracılar için idari tahliye yolu açılırken, 10 yıllık sözleşme uzama güvencesinin bu taşınmazlarda geçerli olmayacağı belirtildi.

Danıştay Dördüncü Dairesi, Vakıflar Genel Müdürlüğüne ait ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu kapsamında kiraya verilen konutlarla ilgili tahliye kararını açıkladı. 23 Eylül 2026 tarihinde alınan ve 21 Kasım 2026 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanan karara göre, bu kapsamdaki taşınmazlarda kira süresinin sona ermesi halinde idare tahliye işlemi başlatabilecek.

Danıştay, Türk Borçlar Kanunu'nun 347'nci maddesinde düzenlenen ve konut kiracılarına belirli koşullarda 10 yıla kadar sözleşmenin uzaması konusunda koruma sağlayan hükümlerin, söz konusu kamu kiralamalarında uygulanamayacağına hükmetti.

KAMU KONUTLARINDA KİRA SÜRESİ BİTİNCE TAHLİYE SÜRECİ BAŞLAYABİLECEK

Danıştay Dördüncü Dairesi, kararında 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 75'inci maddesinin bu tür kiralamalar bakımından özel düzenleme niteliğinde olduğunu vurguladı.

Kararda, kira süresi sona ermesine rağmen taşınmazı kullanmaya devam eden kişilerin hukuken "fuzuli şagil" (işgalci) olarak değerlendirileceği belirtildi. Ayrıca idarenin, kira sözleşmesini yenilemeyeceğini kiracıya ayrıca bildirme zorunluluğunun bulunmadığı ifade edildi.

Daire, mülki amirin kararıyla gerçekleştirilen tahliye işleminde hukuka aykırılık bulunmadığı sonucuna vardı.

DANIŞTAY'IN TAHLİYE KARARI HANGİ KİRACILARI KAPSIYOR?

Karar, tüm konut kiracılarını kapsayan genel bir düzenleme niteliği taşımıyor. Yalnızca 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu kapsamında ihale yoluyla kiralanan kamu taşınmazları için geçerli olacak.

Bu nedenle özel mülkiyete ait konutlarda ve çatılı iş yerlerinde uygulanan genel kira sözleşmesi, tahliye ve sözleşme uzatma hükümleri karardan etkilenmeyecek. Söz konusu taşınmazlarda kiracı ve ev sahipleri arasındaki hukuki ilişkiler, ilgili mevzuat çerçevesinde değerlendirilmeye devam edecek.