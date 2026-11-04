Sadettin Saran ve spiker Ela Rümeysa Cebeci’nin uyuşturucu madde temin etme suçlamasıyla yargılandığı davada karar açıklandı. Savcılık, iki isim için ayrı ayrı en az 10 yıl hapis cezası talep ederken mahkeme, sanıkların beraatine hükmetti.

İş insanı ve eski Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran ile spiker Ela Rümeysa Cebeci’nin uyuşturucu madde temin etme suçlamasıyla yargılandığı davanın ikinci duruşması İstanbul 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında açılan davada savcılık, iki sanığın da cezalandırılmasını istedi. Mahkeme ise savunmaların ardından Sadettin Saran ve Ela Rümeysa Cebeci’nin ayrı ayrı beraatine karar verdi.

CEBECİ SUÇLAMALARI REDDETTİ

Savunmasında hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen Ela Rümeysa Cebeci, Sadettin Saran ile geçmişte gönül ilişkisi yaşadığını belirtti.

Aralarındaki yazışmaların flört eden iki insanın şakalaşmalarından ibaret olduğunu söyleyen Cebeci, “Sadettin Saran 20 yıldır hayatımda. Aramızdaki yazışmalar, birbiriyle flörtleşen, cilveleşen iki insanın şakalaşmasıdır. Kimseden uyuşturucu madde temin etmedim, kimseye de temin etmedim” ifadelerini kullandı.

Mahkeme başkanının likit esrara ilişkin sorusunu da yanıtlayan Cebeci, Türkiye’de uyuşturucu madde kullanmadığını, ABD’de bir kez denediğini ancak daha sonra bıraktığını öne sürdü.

Cebeci’ye, Cem Yılmaz ile THC içerikli elektronik sigaraya ilişkin yazışmaları da soruldu. Cebeci, konuşmaların şakalaşma amacı taşıdığını savundu. Mahkeme başkanı ise fotoğraftaki elektronik sigarada bilirkişi raporuna göre THC bulunduğunu belirtti. Cebeci, bu tespiti kabul etmedi.

Uyuşturucu testinin pozitif çıkmasına ilişkin de açıklama yapan Cebeci, saçına dışarıdan madde bulaşmış olabileceğini ileri sürdü. Kanında ve idrarında uyuşturucu bulunmadığını belirten Cebeci, suçlamaları reddetti.

SAVCI İKİ SANIK İÇİN DE HAPİS CEZASI İSTEDİ

Cebeci’nin savunmasının ardından savcı, esas hakkındaki mütalaasını açıkladı. Savcı, Sadettin Saran ve Ela Rümeysa Cebeci’nin “uyuşturucu madde temin etmek” suçundan ayrı ayrı 10 yıldan az olmamak üzere hapis cezasına çarptırılmasını talep etti.

Savcının hapis cezası talebinin ardından söz alan Cebeci, gözyaşlarına hâkim olamadı. Suçlamaların hangi delillere dayandırıldığını anlamadığını belirten Cebeci, “Hangi delile dayanarak anlamış değilim. Suçlamaları kabul etmiyorum, beraatimi talep ederim” dedi.

MAHKEMEDEN AYRI AYRI BERAAT KARARI

Savcının mütalaası ve sanıkların savunmalarının ardından kararını açıklayan mahkeme, Sadettin Saran ve Ela Rümeysa Cebeci’nin ayrı ayrı beraatine hükmetti. Böylece iki isim hakkında en az 10 yıl hapis cezası talep edilen dava, beraat kararıyla sonuçlandı.