TBMM'ye sunulan kanun teklifleriyle yeşil pasaport kapsamının genişletilmesi gündemde.. . Pilotlardan doktorlara, mühendislerden öğretmenlere kadar birçok meslek grubu için 5, 10 ve 15 yıllık çalışma şartıyla yeşil pasaport verilmesi önerildi. Tekliflerin yasalaşması halinde yeni meslek grupları da bu haktan yararlanabilecek.

Türkiye'de yeşil pasaport olarak bilinen hususi damgalı pasaportun kapsamının genişletilmesine yönelik talepler TBMM gündeminde. Son dönemde Meclis'e sunulan kanun tekliflerinde pilot, doktor, diş hekimi, eczacı, mühendis, mimar, öğretmen, muhtar ve mali müşavirlerin de yeşil pasaport alabilmesi önerildi.

Farklı meslek gruplarını kapsayan tekliflerde, mesleki kıdem ve fiilen çalışma süresine ilişkin çeşitli şartlar öne çıkıyor. Düzenlemelerde bazı meslekler için 5, bazıları için 10 ve 15 yıllık hizmet süresi şartı öngörülüyor. Ancak söz konusu teklifler henüz yasalaşmış değil.

PİLOTLARA YEŞİL PASAPORT İÇİN 5 YIL UÇUŞ ŞARTI

Yeşil pasaport kapsamına alınması istenen meslek gruplarından biri de pilotlar oldu. TBMM'ye sunulan kanun teklifinde, pilot lisansını aldıktan sonra en az 5 yıl fiilen uçuş hizmetinde bulunan kişilere hususi damgalı pasaport verilmesi talep edildi.

DOKTOR, DİŞ HEKİMİ VE ECZACILARA 15 YIL ŞARTI

Sağlık çalışanlarını kapsayan bir diğer düzenleme önerisi ise 13 Ekim 2026 tarihinde TBMM'ye sunuldu. Teklife göre kamu veya özel sektörde en az 15 yıl fiilen görev yapan hekim, diş hekimi, veteriner hekim ve eczacılara yeşil pasaport verilmesi amaçlanıyor.

Teklifin kabul edilmesi halinde yalnızca kamu kurumlarında çalışanlar değil, gerekli hizmet süresini tamamlayan özel sektör çalışanları da bu haktan yararlanabilecek.

MÜHENDİS VE MİMARLAR İÇİN 10 VE 15 YIL FORMÜLÜ

Yeşil pasaport bekleyen meslek grupları arasında mühendisler ve mimarlar da yer alıyor. TBMM'ye sunulan kanun tekliflerinde, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği'ne (TMMOB) kayıtlı meslek mensuplarının da hususi damgalı pasaport kapsamına alınması isteniyor.

Tekliflerde mühendis ve mimarlar için 10 veya 15 yıllık mesleki kıdem şartları gündeme geliyor.

MUHTARLAR VE MALİ MÜŞAVİRLER DE KAPSAMA ALINMAK İSTENİYOR

16 Eylül 2026 tarihinde TBMM Başkanlığı'na sunulan bir başka kanun teklifiyle muhtarlar ve mali müşavirler için de yeşil pasaport hakkı talep edildi.

Teklifte köy ve mahalle muhtarlarının yanı sıra yeminli mali müşavirlerin ve en az 15 yıl mesleki kıdeme sahip serbest muhasebeci mali müşavirlerin de hususi damgalı pasaport alabilmesi öngörülüyor.

Aynı teklifte en az 15 yıllık mesleki deneyime sahip serbest eczacılar, serbest çalışan doktorlar, mühendisler ve mimarlar da yer alıyor.

ÖZEL OKUL ÖĞRETMENLERİNE DE YEŞİL PASAPORT TALEBİ

Öğretmenler de yeşil pasaport kapsamının genişletilmesine yönelik tekliflerde yer alan meslek grupları arasında bulunuyor.

TBMM'ye sunulan ayrı bir kanun teklifinde, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmî ve özel eğitim kurumlarında fiilen görev yapan ve en az 10 yıllık hizmet süresini tamamlayan öğretmenlere yeşil pasaport verilmesi isteniyor.

Teklifin yasalaşması halinde özel okul öğretmenleri de gerekli şartları taşımaları durumunda hususi damgalı pasaport hakkından yararlanabilecek.

TEKLİFLER HENÜZ YASALAŞMADI

Pilotlardan sağlık çalışanlarına, mühendislerden öğretmenlere kadar birçok meslek grubunu ilgilendiren yeşil pasaport düzenlemeleri şu aşamada kanun teklifi niteliği taşıyor. Tekliflerin kabul edilerek yasalaşması halinde kapsamın genişlemesi ve yeni meslek gruplarının da yeşil pasaport hakkı elde etmesi mümkün olacak.