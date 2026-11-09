10 Kasım Salı günü gökyüzündeki gelişmeler burçların gündemini şekillendiriyor. Aşk, para, iş ve sosyal hayatta yaşanabilecek gelişmeler merak konusu olurken, bazı burçlar yeni fırsatlarla karşılaşabilir, bazıları ise önemli kararlar almak zorunda kalabilir. Peki, 10 Kasım 2026 Salı günü burçları neler bekliyor? İşte 12 burcun günlük yorumları ve gün boyunca yaşayabilecekleri gelişmeler...

Yengeç burçları 10 Kasım Salı günü duygusal açıdan daha hassas olabilir. Özellikle aile içinde uzun süredir konuşulmayan bazı konular yeniden gündeme gelebilir. Sevdiklerinizle vakit geçirmek ve kendinizi güvende hissettiğiniz ortamlarda bulunmak isteyebilirsiniz. İş hayatında ise sorumluluklarınız artabilir ve bazı konularda daha fazla çaba göstermeniz gerekebilir.

Aşk hayatında duygularınızı saklamak yerine açıkça ifade etmeniz ilişkinize olumlu yansıyabilir. Partnerinizle geleceğe yönelik planlar yapmak için uygun bir gün olabilir. Bekâr Yengeçler ise kendilerini anlayan ve duygusal açıdan yakın hissettikleri biriyle tanışabilir. Maddi konularda ise ani kararlar vermekten kaçınmalısınız.