10 Kasım Salı günü Oğlak burçları için çalışma hayatı ve gelecek planları önem kazanıyor. Üzerinde emek verdiğiniz bir işin karşılığını almak için yeni gelişmeler yaşanabilir. Üstlerinizle yapacağınız görüşmeler veya iş arkadaşlarınızdan alacağınız destek motivasyonunuzu artırabilir. Sorumluluklarınızı yerine getirirken kendinize de zaman ayırmayı unutmamalısınız.
Aşk hayatında duygularınızı ifade etmek konusunda biraz daha cesur olmanız gerekebilir. Partnerinizle gelecek planları üzerine konuşmak ilişkinizi farklı bir noktaya taşıyabilir. Bekâr Oğlaklar ise ciddi ve güven veren bir ilişkiye daha fazla önem verebilir. Maddi açıdan bütçenizi düzenlemek ve uzun vadeli yatırımları değerlendirmek isteyebilirsiniz.