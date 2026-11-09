10 Kasım Salı günü Koç burçları için hareketli ve kararlarla dolu bir gün olabilir. İş hayatında uzun süredir sonuçlanmasını beklediğiniz bir konu yeniden gündeme gelebilir. Üstlerinizle yapacağınız görüşmelerde kendinizi doğru ifade etmeniz, önünüzde yeni fırsatların açılmasını sağlayabilir. Ancak aceleci davranmak yerine gelişmeleri dikkatle değerlendirmeniz gerekiyor.
Aşk hayatında ise duygularınızı daha açık ifade etmek isteyebilirsiniz. Partnerinizle aranızdaki bazı yanlış anlaşılmaları gidermek için uygun bir gün olabilir. Bekâr Koç burçları ise sosyal çevrelerinden biriyle beklenmedik bir yakınlaşma yaşayabilir. Maddi konularda gereksiz harcamalardan uzak durmanızda fayda var.