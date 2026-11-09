Boğa burçları için 10 Kasım Salı günü güven ve istikrar arayışı ön planda olacak. Özellikle maddi konularda geleceğinizi ilgilendiren bazı gelişmeler yaşayabilirsiniz. Beklediğiniz bir ödeme, iş teklifi veya finansal haber gündeminize gelebilir. Harcamalarınızı kontrol altında tutarak yeni planlar yapmak isteyebilirsiniz.
Aşk hayatında ise partnerinizden daha fazla ilgi ve anlayış bekleyebilirsiniz. İlişkinizde konuşulmamış konuları gündeme getirmek, aranızdaki bağı güçlendirebilir. Bekâr Boğalar için yeni insanlarla tanışabilecekleri sosyal ortamlar dikkat çekiyor. Gün içerisinde alacağınız kararların uzun vadeli etkilerini düşünerek hareket etmeniz önemli olacak.