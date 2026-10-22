Hedef Portföy'e ait 18 fonun tasfiye işlemi tamamlandı. Son aşamada 10 bin 8 hesaba 8,9 milyar TL ödeme yapılırken, tasfiye sürecinin başından bu yana yatırımcılara aktarılan toplam tutar 49,7 milyar TL'ye ulaştı. Tasfiye kapsamındaki fon sayısı ise 131'den 47'ye geriledi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında 7. Fon Koordinasyon Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi. Toplantının ardından İletişim Başkanlığı, fonların tasfiye sürecindeki son duruma ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, Hedef Portföy Yönetim Şirketi A.Ş.'nin kurucusu olduğu 31 fondan 18'inin tasfiye işlemlerinin 21 Ekim 2026 itibarıyla tamamlandığı bildirildi.

10 BİN 8 HESABA 8,9 MİLYAR TL ÖDEME

İletişim Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Yedinci Fon Koordinasyon Kurulu Toplantısı, Cumhurbaşkanı Yardımcımızın başkanlığında gerçekleştirilmiştir. Toplantıya Adalet Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile bu bakanlıklarımızın ilgili kurum ve kuruluşları katılmıştır. SPK’nın 15.10.2026 tarihli Kararı ile tasfiye ödemelerine başlanan Hedef Portföy Yönetim Şirketi A.Ş.’nin kurucusu olduğu fonların tasfiye işlemleri ile ilgili olarak; 31 fonun 18’inin tasfiye işlemleri 21.10.2026 itibarıyla tamamlanmıştır.

Bu kapsamda, toplam 10.008 adet hesaba 8,9 milyar TL ödenmiştir. Söz konusu grubun kalan 13 fonunun tasfiyesine ilişkin çalışmalar da hızlıca tamamlanacaktır. Böylece, sürecin başından bu yana; tasfiye sürecinde olan fonların sayısı 131’den 47’ye düşmüş, 55.755 hesaba toplam 49,7 milyar TL tutarında ayni ve nakdi tasfiye ödemesi yapılmıştır.

Önceki Fon Koordinasyon Kurulu kararlarına istinaden Sermaye Piyasası Kurulunca tasfiyesine karar verilen bazı yatırım fonlarında tasfiye sürecinin adil, şeffaf ve etkin şekilde yürütülmesi ve ödemelerin hukuki güvenceye kavuşturulmasını sağlayacak kanun teklifinin görüşmeleri TBMM Genel Kurulunda devam etmekte olup, teklifin kısa süre içinde yasalaşacağı öngörülmektedir. Görüşülmekte olan kanun teklifinin kabul edilmesinin ardından, kalan fonlara ait ara ödemelere ilişkin süreçler hızlıca ilerletilecektir.

Elde edilen fahiş ve haksız kazançların geri alınmasına yönelik süreçler Adalet Bakanlığı, TMSF ve MASAK tarafından titizlikle takip edilmektedir. Tasfiye süreci; hisse senedi piyasalarını olumsuz etkilemeyecek bir anlayışla ve en yüksek sayıda yatırımcının, ödemelerini mümkün olan en yüksek değerde alabilmesini temin edecek bir yaklaşımla yürütülecektir.

Tasfiye sürecinin teknik düzeyde günlük bazda takibini yapmak ve kurumlar arası ortak çalışmalarda eş güdümü sağlamak üzere Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Kutluhan Taşkın görevlendirilmiştir. Bağımsız düzenleyici ve denetleyici kurumlar ile tasfiye sürecinde görev alan diğer kurumlar, kendi yetkilerinde bulunan hususlarda kamuoyunu bilgilendirecektir."

KALAN FONLAR İÇİN SÜREÇ DEVAM EDİYOR

Açıklamaya göre Hedef Portföy'e ait tasfiye işlemleri henüz tamamlanmayan 13 fon için çalışmalar sürüyor. Tasfiye sürecindeki diğer fonlara ilişkin ara ödemelerin ise TBMM Genel Kurulunda görüşülen kanun teklifinin kabul edilmesinin ardından hızlandırılması öngörülüyor.

Adalet Bakanlığı, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) ve Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) da haksız kazançların geri alınmasına yönelik süreci takip ediyor. Tasfiye işlemlerinin, yatırımcıların mümkün olan en yüksek değerde ödeme almasını sağlayacak şekilde yürütülmesi hedefleniyor.