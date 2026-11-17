İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Türkiye’den Suriye’ye gönüllü olarak dönen sığınmacıların sayısına ilişkin son verileri paylaştı. Çiftçi, toplam geri dönüş sayısının 1 milyon 515 bin 392’ye yükseldiğini bildirdi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda, İçişleri Bakanlığı’nın 2027 yılı bütçesine ilişkin görüşmeler başladı. Komisyon toplantısında Bakan Mustafa Çiftçi, bakanlığın bütçesi ve çalışmaları hakkında sunum yapıyor.

Komisyon, AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş başkanlığında toplandı.

BAKANLIĞIN BÜTÇESİ VE BAĞLI KURUMLARIN RAPORLARI GÖRÜŞÜLECEK

Komisyonda İçişleri Bakanlığı’nın yanı sıra Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Göç İdaresi Başkanlığı ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın bütçeleri, kesin hesapları ve Sayıştay raporları ele alınacak.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, bakanlığın 2027 yılı bütçesine ilişkin sunumuna başladı.

“1,5 MİLYON SURİYELİ DÖNDÜ”

Bakan Çiftçi, Türkiye’den ülkelerine dönen Suriyeli sığınmacıların sayısına ilişkin bilgi verdi.

Çiftçi, geri dönüş rakamlarını şu sözlerle açıkladı:

“Suriye’de oluşan yeni şartlarla birlikte, 9 Aralık 2024’ten 31 Ekim 2026’ya kadar 775 bin 389 Suriyeli gönüllü, güvenli ve onurlu bir şekilde ülkesine dönmüştür.

Böylelikle toplam geri dönüş sayısı 1 milyon 515 bin 392’ye ulaşmıştır.”

SUÇ ÖRGÜTLERİNE 1951 OPERASYON DÜZENLENDİ

Suç örgütleriyle mücadele kapsamında yürütülen operasyonlara da değinen Çiftçi, 2026 yılının ilk 10 ayında 669 organize suç örgütüne yönelik 1951 operasyon gerçekleştirildiğini bildirdi.

Bu operasyonlarda 9 bin 447 şüphelinin tutuklandığını belirten Çiftçi, suç örgütlerinin ekonomik gücünü hedef alan çalışmalarla 60,1 milyar lira değerinde mal varlığına el konulduğunu söyledi.

Kaçakçılıkla mücadele operasyonlarına ilişkin de bilgi veren Çiftçi, şu ifadeleri kullandı:

“Organize suç örgütlerinin ekonomik gücünü ve yeniden yapılanmasını hedef alarak 60,1 milyar lira değerinde mal varlığına el koyduk.

Kaçakçılıkla mücadelede 35 bin 572 operasyonla, piyasa değeri 15,4 milyar lira olan malzeme ele geçirdik.”