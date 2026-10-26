1 milyon TL'ye kadar bütçeyle ikinci el otomatik otomobil arayanlar için Honda Jazz, Hyundai i20, Toyota Yaris, Toyota Corolla ve Mitsubishi Lancer seçenekleri sıralandı. Ancak aynı modelin farklı şanzımanları bulunabiliyor. Bakım geçmişi ve mekanik kontroller satın alma kararında önem taşıyor.

İkinci el otomatik otomobilde 1 milyon TL'ye kadar bütçeyle değerlendirilebilecek seçenekler arasında Honda Jazz 1.4 i-VTEC, Hyundai i20 1.4 CVVT, Toyota Yaris 1.3, Toyota Corolla ve Mitsubishi Lancer bulunuyor. Ancak tercih yaparken yalnızca model adına bakmak yeterli değil; motor-şanzıman kombinasyonu ve aracın bakım geçmişi de incelenmeli.

Bu beş model, kullanım özellikleri ve satın alma öncesinde kontrol edilmesi gereken noktalarla ele alındı. Özellikle yaşı ilerlemiş araçlarda şanzımanın türünün netleştirilmesi ve çalışma durumunun kontrolü öne çıkıyor.

HONDA JAZZ'DA LPG VE ŞANZIMAN KONTROLÜ

Honda Jazz 1.4 i-VTEC, atmosferik benzinli motoruyla turbo sistemli bir araç istemeyenlerin değerlendirebileceği seçeneklerden biri. Küçük sınıftaki modelin esnek arka koltuk düzeni, kullanışlı bagajı ve geniş iç mekânı günlük ulaşımın yanında aile kullanımına da alan sunuyor.

İkinci el alımında bakım kayıtları incelenmeli. LPG dönüşümü yapılmış araçlarda subap boşluğu kontrollerinin düzenli yapılıp yapılmadığına bakılmalı. Otomatik şanzımanın tipi ve çalışma durumu da satın alma öncesinde netleştirilmeli.

HYUNDAI İ20'DE VİTES GEÇİŞLERİNE DİKKAT

Hyundai i20'nin ilk neslinde kullanılan 1.4 litrelik atmosferik CVVT benzinli motor, sade yapısı ve ulaşılabilir bakım maliyetleriyle derlemede yer alıyor. Bazı versiyonlarda dört ileri tork konvertörlü otomatik şanzıman bulunuyor. Bu sistem, çift kavramalı şanzımanlardan farklı bir çalışma karakterine sahip.

Yaşı ilerlemiş örneklerde vites geçişlerinin hem motor soğukken hem de araç ısındıktan sonra kontrol edilmesi öneriliyor. Şanzıman yağı değişimleri, motorun genel durumu ve geçmiş onarımlar da incelenmesi gereken başlıklar arasında.

TOYOTA YARIS'TE MMT AYRIMI

Kompakt ölçüleriyle şehir içi kullanımına uygun seçeneklerden Toyota Yaris 1.3, atmosferik VVT-i benzinli motora sahip. Ancak otomatik vitesli bir Yaris alınırken şanzıman seçeneğine özellikle dikkat edilmeli.

Bazı versiyonlarda kullanılan MMT, klasik otomatikten farklı olarak robotize manuel çalışma prensibine dayanıyor. Bu nedenle düşük hızlarda ve dur-kalk trafikte vites değişimleri daha belirgin hissedilebiliyor.

Kalkışta titreme, vites değişimlerinde olağan dışı gecikme ve gösterge panelindeki uyarılar göz ardı edilmemeli. Debriyaj sistemi ile robotize şanzıman mekanizmasının bu konuda deneyimli bir servis tarafından kontrol edilmesi öneriliyor.

COROLLA'DA ÜRETİM YILI VE ŞANZIMAN BELİRLEYİCİ

Toyota Corolla, geniş iç hacmi ve kullanışlı bagajıyla aile otomobili arayanların değerlendirebileceği sedanlar arasında. Bununla birlikte farklı nesillerinde çeşitli motor ve şanzıman kombinasyonları bulunduğu için üretim yılı ve kullanılan şanzıman türü belirlenmeli.

Klasik tork konvertörlü otomatik şanzımanlı örnekler ile MMT sistemine sahip versiyonlar aynı sürüş karakterini sunmuyor. Her iki seçenekte de düzenli bakım kayıtları, motorun çalışma durumu ve şanzıman tepkileri satın alma kararında dikkate alınmalı.

LANCER'DA MEKANİK GEÇMİŞ İNCELENMELİ

Mitsubishi Lancer, atmosferik benzinli motor seçenekleriyle farklı bir sedan arayanların bakabileceği modellerden biri. Ancak aracın yaşı ve ikinci el örneklerin kondisyon farklılıkları, incelemeyi önemli hale getiriyor.

Otomatik vitesli Lancer'da şanzıman türü, yağ bakım geçmişi ve vites geçişlerinin düzenliliği kontrol edilmeli. Motorun soğuk çalıştırmadaki davranışı, olası yağ kaçakları, yürüyen aksam ve geçmiş mekanik işlemler de ekspertizde değerlendirilmesi gereken noktalar arasında.