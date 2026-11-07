Kasım ayında bankaların mevduat faizleri ve günlük kazandıran hesaplar için sunduğu oranlar yatırımcıların gündeminde yer alıyor. Paylaşılan güncel getiri tablosuna göre 1 milyon TL'sini 32 günlük vadede değerlendirenlerin net kazancı bazı bankalarda 29 bin TL'yi aşıyor. En yüksek oran ise yüzde 45'e ulaşıyor.

Kasım ayında bankaların mevduat faiz oranları güncellendi. 1 milyon TL'sini 32 günlük vadede değerlendirmek isteyenler için net kazanç bazı bankalarda 29 bin TL'yi aşarken, en yüksek faiz oranı yüzde 45'e çıktı.

BANKALARIN MEVDUAT FAİZLERİ GÜNCELLENDİ

Bankalar, birikimlerini değerlendirmek isteyen müşterileri çekmek amacıyla faiz ve kâr payı oranlarını güncellemeyi sürdürüyor. Kasım ayına ilişkin paylaşılan verilere göre 1 milyon TL için hesaplanan net kazançlar bankadan bankaya değişiyor.

Türk Ticaret Bankası'nın Salkım Hesabı'nda yüzde 44 faiz oranıyla 29 bin 88,14 TL net kazanç hesaplanırken, Hayat Finans'ın Avantajlı Hesabı'nda yüzde 40,71 kâr payı oranıyla 29 bin 445,04 TL getiri öngörülüyor.

1 MİLYON TL'NİN BANKALARA GÖRE GETİRİSİ

Güncel verilere göre 1 milyon TL için öne çıkan net kazanç tutarları şöyle:

-Türk Ticaret Bankası – Salkım Hesap: Yüzde 44 faiz, 29.088,14 TL net kazanç, 1.029.088,14 TL vade sonu tutarı.

-Hayat Finans – Avantajlı Hesap: Yüzde 40,71 kâr payı, 29.445,04 TL net kazanç, 1.029.445,04 TL vade sonu tutarı.

-Vakıf Katılım – Günlük Hesap: Yüzde 38,50 kâr payı, 28.225,46 TL net kazanç, 1.028.225,46 TL vade sonu tutarı.

-Akbank – Serbest Plus Hesap: Yüzde 37,50 faiz, 27.482,67 TL net kazanç, 1.027.482,67 TL vade sonu tutarı.

-DenizBank – E-Mevduat: Yüzde 38 faiz, 27.484,93 TL net kazanç, 1.027.484,93 TL vade sonu tutarı.

-Şekerbank – Hoş Geldin Faizi: Yüzde 38 faiz, 27.484,93 TL net kazanç, 1.027.484,93 TL vade sonu tutarı.

-Akbank – Vadeli Hesap TL: Yüzde 38 faiz, 27.484,93 TL net kazanç, 1.027.484,93 TL vade sonu tutarı.

-N Kolay – N Kolay Bono: Yüzde 37 faiz, 27.572,60 TL net kazanç, 1.027.572,60 TL vade sonu tutarı.

-QNB – E-Vadeli Mevduat Hesabı: Yüzde 37,25 faiz, 26.942,47 TL net kazanç, 1.026.942,47 TL vade sonu tutarı.

-ING – Turuncu Hesap: Yüzde 42 faiz, 26.204,95 TL net kazanç, 1.026.204,95 TL vade sonu tutarı.

-Anadolubank – Renkli Hesap: Yüzde 43 faiz, 26.838,32 TL net kazanç, 1.026.838,32 TL vade sonu tutarı.

-Alternatif Bank – VOV Hesap: Yüzde 42 faiz, 26.278,27 TL net kazanç, 1.026.278,27 TL vade sonu tutarı.

-Odea – Oksijen Hesap: Yüzde 43 faiz, 25.334,71 TL net kazanç, 1.025.334,71 TL vade sonu tutarı.

-QNB – Kazandıran Günlük Hesap: Yüzde 41 faiz, 25.572,02 TL net kazanç, 1.025.572,02 TL vade sonu tutarı.

-TEB – Marifetli Hesap: Yüzde 40,50 faiz, 25.255,72 TL net kazanç, 1.025.255,72 TL vade sonu tutarı.

-Fibabanka – Kiraz Hesap: Yüzde 42 faiz, 25.434,21 TL net kazanç, 1.025.434,21 TL vade sonu tutarı.

-ON Dijital – ON Extra: Yüzde 41,50 faiz, 25.431,57 TL net kazanç, 1.025.431,57 TL vade sonu tutarı.

-Şekerbank – Gece Gündüz Hesap: Yüzde 41,50 faiz, 22.842,73 TL net kazanç, 1.022.842,73 TL vade sonu tutarı.

-CEPTETEB – Marifetli Hesap: Yüzde 40,50 faiz, 25.255,72 TL net kazanç, 1.025.255,72 TL vade sonu tutarı.

-Getirfinans – Günlük Vadeli Hesap: Yüzde 40 faiz, 25.819,76 TL net kazanç, 1.025.819,76 TL vade sonu tutarı.

-Yapı Kredi – Sınırsız Hesap TL: Yüzde 40 faiz, 25.819,76 TL net kazanç, 1.025.819,76 TL vade sonu tutarı.

-DenizBank – Kaptan Hesap: Yüzde 40 faiz, 25.673,05 TL net kazanç, 1.025.673,05 TL vade sonu tutarı.

-Ziraat Dinamik – Dinamik Kazandıran Hesap: Yüzde 45 faiz, 22.319,78 TL net kazanç, 1.022.319,78 TL vade sonu tutarı.

FAİZ ORANLARI KAMPANYA KOŞULLARINA GÖRE DEĞİŞEBİLİYOR

Bankaların ilan ettiği faiz oranları her müşteri için aynı şekilde uygulanmayabiliyor. Yeni müşteri olma şartı, hoş geldin faizi kampanyası, hesap bakiyesi, vade süresi ve belirli tutarların faiz dışında bırakılması gibi koşullar net getiriyi etkileyebiliyor.

Örneğin ING, yüzde 42 faiz oranının mobil uygulama üzerinden yeni müşteri olanlara yönelik olduğunu ve kampanyanın 90 gün geçerli bulunduğunu belirtiyor. Türk Ticaret Bankası'nda yüzde 44 oranındaki hoş geldin faizinin 90 gün boyunca geçerli olduğu, Ziraat Dinamik'te ise yüzde 45 faiz oranının Dinamik Plus müşterilerine sunulduğu ifade ediliyor.

Bu nedenle yatırımcıların yalnızca ilan edilen faiz oranına değil, hesaplama sonucunda oluşan net kazanca ve kampanya şartlarına da dikkat etmesi gerekiyor.