TBMM'de hazırlıkları süren torba yasa teklifinde, yaklaşık 1 milyon kişinin zamanaşımına uğrayan GSS prim borçlarının silinmesi öngörülüyor. 10 yıllık sürenin esas alınacağı düzenlemenin hangi dönemleri kapsayacağı, teklif Meclis'e sunulduğunda netleşecek.

ANKA- TBMM’de 2027 yılı bütçe görüşmeleri devam ederken, milyonlarca vatandaşı ilgilendiren yeni yasal düzenlemeler için de hazırlıklar sürüyor. Yaklaşık 1 milyon kişinin Genel Sağlık Sigortası (GSS) prim borcunun silinmesini öngören düzenlemenin yanı sıra nafaka, boşanma, sigara yasakları ve gıda takviyelerine ilişkin kanun teklifleri üzerinde çalışılıyor. Türkiye’nin deniz yetki alanlarını kapsayan “Mavi Vatan” düzenlemesinin de bütçe görüşmelerinin ardından Meclis gündemine gelmesi bekleniyor.

MECLİS’TE BÜTÇE MESAİSİ BAŞLADI

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda 2027 yılı bütçe teklifi görüşmeleri 21 Ekim’de başladı. Yaklaşık bir ay sürmesi planlanan komisyon görüşmelerinin ardından bütçe kanun teklifinin Genel Kurul gündemine gelmesi bekleniyor.

Bütçe görüşmelerinin aralık ayı sonuna kadar tamamlanması hedeflenirken, Meclis’te yeni kanun tekliflerine yönelik çalışmalar da eş zamanlı olarak yürütülüyor.

Sosyal güvenlik, aile hukuku, halk sağlığı ve enerji alanlarında hazırlanması planlanan düzenlemelerin, bütçe takviminin tamamlanmasının ardından gündeme alınması öngörülüyor.

1 MİLYON KİŞİNİN GSS PRİM BORCU SİLİNEBİLİR

Hazırlıkları devam eden torba yasa teklifinin öne çıkan maddelerinden birini, Genel Sağlık Sigortası prim borçlarına ilişkin düzenlemenin oluşturması bekleniyor.

Herhangi bir sosyal güvencesi bulunmayan vatandaşların sağlık hizmetlerinden yararlanmasını sağlayan GSS kapsamında, primlerini ödeyemeyen kişilerin biriken borçlarının silinmesi planlanıyor.

Yaklaşık 1 milyon kişiyi ilgilendirmesi beklenen düzenlemede, 10 yıllık zamanaşımı süresinin esas alınması öngörülüyor. Buna göre, zamanaşımına uğrayan prim borçlarının silinmesi gündemde.

Düzenlemenin kapsamı ve hangi dönemlere ait borçları kapsayacağı, kanun teklifinin Meclis’e sunulmasıyla netleşecek.

NAFAKA VE BOŞANMA DAVALARINDA YENİ DÜZENLEME HAZIRLIĞI

Meclis gündemine gelmesi beklenen düzenlemeler arasında 13. Yargı Paketi de bulunuyor. Paket kapsamında boşanma davaları, nafaka uygulamaları ve aile hukukuna ilişkin çeşitli değişikliklerin ele alınması planlanıyor.

Aile hukukundaki mevcut uygulamaların yeniden değerlendirilmesine yönelik çalışmalar sürerken, paketin yıl sona ermeden TBMM’ye sunulması bekleniyor.

Düzenlemenin nihai içeriği ise hazırlıkların tamamlanmasının ardından belli olacak.

SİGARA YASAKLARI VE GIDA TAKVİYELERİ İÇİN YENİ ADIM

Halk sağlığını ilgilendiren düzenlemeler de Meclis’in önümüzdeki dönemdeki gündem başlıkları arasında yer alıyor.

Sigara yasaklarına ilişkin yeni hükümler içeren bir kanun teklifi üzerinde çalışmalar devam ediyor. Aynı teklifte gıda takviyelerine yönelik düzenlemelerin de yer alması planlanıyor.

Her iki başlığa ilişkin hazırlıkların tamamlanmasının ardından tekliflerin Meclis gündemine taşınması öngörülüyor.

YENİLENEBİLİR ENERJİ İÇİN TORBA YASA HAZIRLANIYOR

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı da yenilenebilir enerji kaynaklarına ilişkin yeni bir yasal düzenleme üzerinde çalışıyor.

Anayasa Mahkemesi’nin iptal kararları doğrultusunda hazırlanacak değişikliklerin torba yasa teklifine eklenmesi planlanıyor. Düzenlemeyle yenilenebilir enerji alanındaki bazı yasal hükümlerin yeniden ele alınması bekleniyor.

MAVİ VATAN DÜZENLEMESİNDE SONA YAKLAŞILDI

Türkiye’nin deniz yetki alanlarındaki hak ve menfaatlerini güvence altına almayı amaçlayan Türk Deniz Yetki Alanları Kanun Taslağı üzerindeki çalışmalar da sürüyor.

“Mavi Vatan” olarak adlandırılan düzenlemeye ilişkin teknik hazırlıkların tamamlanma aşamasına geldiği belirtiliyor.

Yetkililerden edinilen bilgilere göre, deniz yetki alanlarına ilişkin teknik ölçümler gerçekleştirildi ve ilgili bakanlıkların görüşleri oluşturuldu. Hazırlıkların yazılı bir kanun metnine dönüştürülmesinin ardından düzenlemenin bütçe görüşmeleri sonrasında TBMM’ye sunulabileceği ifade ediliyor.

BÜTÇE GÖRÜŞMELERİNİN ARDINDAN YOĞUN YASA TRAFİĞİ BEKLENİYOR

TBMM’de 21 Ekim’de başlayan bütçe maratonunun aralık ayı sonuna kadar tamamlanması hedefleniyor.

Bu süreçte hazırlıkları devam eden GSS prim borçları, 13. Yargı Paketi, sigara yasakları, gıda takviyeleri, yenilenebilir enerji ve Mavi Vatan düzenlemelerinin önümüzdeki dönemde Meclis’in önemli gündem başlıkları arasında yer alması bekleniyor.

Kanun tekliflerinin kesin kapsamı ve yürürlüğe giriş tarihleri ise Meclis’e sunulmalarının ve yasama sürecinin tamamlanmasının ardından netlik kazanacak.