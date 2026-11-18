Ticaret Bakanlığı, taşınmaz satışlarında Güvenli Ödeme Sistemi'nin zorunlu uygulanacağı tarihi 1 Aralık 2026 olarak belirledi. Konut ve arsa satışlarını kapsayan uygulamada, alıcının yatırdığı para tapu devri tamamlanana kadar sistemde tutulacak ve devir onayının ardından satıcıya aktarılacak.

Konut ve arsa alım satımı yapacakları yakından ilgilendiren yeni düzenleme için tarih belli oldu. Ticaret Bakanlığı, taşınmaz satışlarında Güvenli Ödeme Sistemi'nin zorunlu olarak uygulanacağı tarihi 1 Aralık 2026 olarak belirledi.

Daha önce araç alım satımlarında kullanılan güvenli ödeme modelinin gayrimenkul işlemlerine de uygulanmasını sağlayacak düzenleme, alıcı ve satıcıları dolandırıcılık, sahtecilik ve ödeme anlaşmazlıklarına karşı korumayı amaçlıyor.

Ticaret Bakanlığı ile Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü (TKGM) iş birliğinde yürütülen çalışma kapsamında bankalar ile tapu sistemleri arasındaki teknik entegrasyon süreci de devam ediyor. Bakanlığın 28 Eylül 2026 tarihli açıklamasında, sistemin başlangıç tarihinin teknik hazırlıklar nedeniyle 1 Aralık'a ertelendiği bildirilmişti.

ELDEN PARA VERME DÖNEMİNDE YENİ DÜZENLEME

Mevcut uygulamada gayrimenkul satışlarında yüksek tutarlı ödemeler zaman zaman elden yapılabiliyor. Bu durum, taraflar arasında ödeme anlaşmazlıklarına ve çeşitli güvenlik sorunlarına neden olabiliyor.

Yeni düzenlemeyle birlikte satış bedelinin tamamının veya bir bölümünün nakit, havale ya da elektronik fon transferi yoluyla ödenmesi durumunda Güvenli Ödeme Sistemi kullanılacak. Böylece tapu devri ile satış bedelinin aktarımı aynı işlem süreci içerisinde tamamlanacak.

TAPU DEVRİ TAMAMLANMADAN PARA SATICIYA AKTARILMAYACAK

Yeni sistemde alıcının satış bedeli olarak yatırdığı para, tapu devri gerçekleşene kadar güvenli ödeme altyapısında bekletilecek. İşlem süreci şu şekilde ilerleyecek:

-Alıcı, satış bedelini sistemin belirlediği banka veya ödeme altyapısı üzerinden yatıracak.

-İşlem için oluşturulan referans numarası kullanılarak tapu süreci başlatılacak.

-Tapu devri tamamlandığında sistem üzerinden gerekli onay verilecek.

-Onayın ardından satış bedeli satıcının hesabına aktarılacak.

-Tapu devrinin gerçekleşmemesi halinde yatırılan paranın iade süreci başlatılacak.

Bu yöntemle alıcının ödeme yaptığı halde tapuyu alamaması veya satıcının tapuyu devretmesine rağmen satış bedelini tahsil edememesi gibi risklerin azaltılması amaçlanıyor.

ŞİRKETLER DE YENİ SİSTEME DAHİL EDİLECEK

Güvenli Ödeme Sistemi yalnızca bireysel alıcı ve satıcıları kapsamayacak. Gayrimenkul alım satımı gerçekleştiren şirketler ve diğer tüzel kişiler de yeni uygulamaya dahil olacak.

Düzenlemeyle birlikte taşınmaz satışlarında ödeme işlemlerinin daha şeffaf, güvenli ve kayıtlı bir şekilde yürütülmesi hedefleniyor.

EMLAKÇILARIN YENİ SİSTEMDEKİ ROLÜ NE OLACAK?

Gayrimenkul danışmanları da yeni uygulama kapsamında alıcı ve satıcılara destek verecek. Tarafların ödeme süreci hakkında bilgilendirilmesi, gerekli başvuruların yapılması ve tapu işlemlerinin koordinasyonu emlakçıların destek sağlayacağı konular arasında yer alacak.

Öte yandan Güvenli Ödeme Sistemi üzerinden gerçekleştirilecek işlemler için kullanım bedeli alınması da öngörülüyor. Söz konusu bedelin ayrıntıları ve uygulamanın teknik işleyişine ilişkin detayların ilgili kurumların açıklamalarıyla netleşmesi bekleniyor.

ZORUNLU UYGULAMA 1 ARALIK 2026'DA BAŞLAYACAK

1 Aralık 2026 itibarıyla zorunlu hale gelmesi planlanan Güvenli Ödeme Sistemi ile gayrimenkul alım satımlarında ödeme ve tapu devri tek bir güvenli işlem sürecinde birleştirilecek. Yeni uygulamanın, özellikle yüksek tutarlı konut ve arsa satışlarında taraflar arasındaki ödeme risklerini azaltması hedefleniyor.