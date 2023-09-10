Zeki, çevik, ahlaklı

Fenerbahçe’de dün yapılan tüzük tadil kongresinde Eda Erdem Dündar’ın Yoğurtçu Parkı’na heykelinin yapılacağı müjdesi verildi. Eğer, bir sporcunun heykeli dikilecekse, kuşkusuz bu isim Eda olmalıydı. Atatürk’ün, “Ben sporcunun zeki, çevik ve ahlaklısını severim” sözünün tam karşılığı başarılı voleybolcu.

Beşiktaş altyapısında voleybola başlayan, 2008’de transfer olduğu Fenerbahçe’de kazanmadık kupa bırakmayan Eda, sahadaki duruşu, hırsı, mücadelesi ve asla pes etmemesiyle tüm gençlere örnek bir isim.

36 yaşında Eda. Yıllardır üst seviyede voleybol oynuyor. Görevden kaçtığını gören, duyan olmadı. Filenin Sultanları; Milletler Ligi, Avrupa Şampiyonası ve olimpiyat elemeleri derken neredeyse 3 aylık bir kamp ve maç trafiğinin içinde. “Yoruldum, dinlenmek istiyorum” demedi. Sırtına geçirdiği formanın hakkını vermek için hep elinden geleni yaptı. Kariyerinin son dönemlerinde yıllarca verdiği emeğin karşılığını aldı.

Avrupa Şampiyonluğu sonrası, Federasyon Başkanı Mehmet Akif Üstündağ’ın, “Ne kadar prim istersiniz?” sorusuna, “Atatürk’ün sporcu kızları, ülkesi adına kazandıkları başarıyı pazarlık konusu yapmaz. Ne prim ister, ne de başka özel bir şey. 85 milyona yaşattığımız mutluluk bize yeter” diye yanıt veren bir sporcunun heykeli dikilecek elbet. Her branşta Eda gibi sporcuların yetişmesi dileğiyle…