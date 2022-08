Zararsız fanteziler var mıdır?

Fantezileri faydalı ya da zararlı sınıflandırmadan önce çift ilişkisinin yapısını karşılıklı güveni iyi bilmek gerekir…

Cinsel hayatımız nasıl renklenir?

SORU:

Eşimi seviyorum ama hemen her sefe­rinde sevişmeye aynı şekilde başlıyor aynı zamanda sonlandırıyoruz. 11 senedir evliyim, bu durum artık sıkıcı olmaya başladı. İlişkiye zarar verme­yen fantezi var mıdır? S.N./ İzmir

CEVAP:

Cinsel fanteziler yemeğe tadını veren baharatlar gibidir. Azı karar çoğu zarardır. Her fantezi her çifte uygun değildir. Karşılıklı sınırlara ve bireysel değerlere saygılı, sağlık için zararı olmayan ve iki kişi arasında kalan her türlü aşk oyunu, erotik konuşma, birlikte erotik filmler seyretme, banyo yapma, evin dışında bir yerde sevişme, rol playing, sert seks gibi fanteziler zararsızdır. Mahremiyet ihlali ve üçüncü kişilerin katılımını içeren fanteziler başlangıçta sanal da olsa zamanla kontrolden çıkarak ilişkiye kalıcı ve onarılamaz zararlar verebilir.

Düzenli ilişkinin formülü nedir?

SORU:

8 yıldır evliyim. O günden beri düzenli bir cinsel hayatım yok. Bazen 2-3 gün peş peşe cinsellik yaşıyoruz, bazen bir ay bir şey olmuyor. Bu bende erken boşalma sorununa neden oluyor. Düzenli bir cin­sel hayat nasıl sağlanır? B.S./ İstanbul

CEVAP:

Cinsel yaşamda çiftlerin uyumunu bozan en önemli nedenlerden biri de düzensiz ve aralıklı seks yapmaktır. Nasıl ki düzensiz beslenme ya da uyku sağlık için zararlıysa rastgele yapılan sekste cinsel sağlık için zararlıdır. Bu düzen genellikle kadının ilk çocuk gebe kalmasıyla bozulmaya başlar, gebelik, lohusalık, çocuğun yarattığı stres ve yorgunlukla devam eder. Erkekte ereksiyon kalitesi ve boşalma denetimi için belirli aralıklarla ereksiyonun gerçekleşmesi ve boşalma olması gerekir. Aynı şey kadın içinde geçerlidir. Kadınlar da cinsel uyarılma ve orgazm sonradan öğrenilen ve tekrarlarla pekişen bir beceridir, tekrar arttıkça uyarılma ve haz alma artar. Düzenli bir cinsel hayat için eşler aralarında konuşarak haftanın belirli günleri cinsel yakınlık yaşamak için anlaşabilirler. Bu esnek bir anlaşmadır, her seferinde cinsel ilişki yaşamak zorunda olmazlar, bu süreyi birlikte erotik bir şeyler seyretmek, okumak, sohbet etmek için değerlendirebilir.

Benim sorunumu nasıl çözebiliriz?

SORU:

3 yıldır evliyim. Evliliğin başından beri bir erken boşalma sorunum var. Ne zaman cinsel birliktelik yaşayacağımıza eşim karar verir, bazen her gün oluyor, bazen günlerce olmuyor, erken boşal­dığımda aşırı tepki veriyor. Bu sorunu nasıl çözeriz? M.D./Edirne

CEVAP:

Erken boşalma vakalarında en önemli neden boşalma kontrolünün öğrenilmemiş olmasıdır. Erkekler cinsel yaşamlarının başında boşalmayı kontrol etmeyi bilmezler. Üstelik aşırı heyecan, telaş gibi faktörler yanında acelecilik, yakalanma endişesi, uygunsuz ortamlar (asansör, park, bahçe yahut genelev gibi) boşalma kontrolünün öğrenilmesini zorlaştırır. Kişinin cinsel deneyimi arttıkça ve rahatladıkça boşalmayı kontrol etmeyi öğrenebilir ancak bazı durumlarda erkeğin sık bir cinsel yaşamı olsa da eğer uyumlu bir partner ilişkisi yoksa, kaygılı bir kişilik yapısı varsa ve yüksek düzeyde bir performans kaygısı yaşıyorsa boşalma denetimini kazanamayabilir ve bu durum sonraki yıllarda da devam edebilir. Sizin eşinizle bir cinsel uyum yakalayamadığınız, bunun da erken boşalma sorununu devam ettirdiği anlaşılıyor. Eşinizle birlikte bir uzmandan destek almanız uygun olur.