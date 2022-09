Zararsız fanteziler var mı?

Cinsel fanteziler yemeğe tadını veren baharatlar gibidir. Ancak her fantezi her çifte uygun değildir…

Monotonluğa karşı neler yapabiliriz?

SORU:

Eşimi seviyorum ama her seferinde sevişmeye aynı şekilde başlıyor aynı şeyleri yapıyor, aynı zamanda son­landırıyoruz. 11 senedir evliyim, bu durum artık sıkıcı olmaya başladı. İliş­kiye zarar vermeyen fantezi var mıdır, ne önerirsiniz? G.D./Samsun

CEVAP:

Fantezileri faydalı ya da zararlı sınıflan­dırmadan önce çift ilişkisinin yapısını karşılıklı güveni iyi bilmek gerekir. Her fantezi her çifte uygun değildir. Kar­şılıklı sınırlara ve bireysel değerlere saygılı, sağlık için zararı olmayan ve iki kişi arasında kalan her türlü aşk oyunu, erotik konuşma, birlikte erotik filmler seyretme, banyo yapma, evin dışında bir yerde sevişme, rol playing, sert seks gibi fanteziler zararsızdır. Mahremiyet ihlali ve üçüncü kişilerin katılımını içe­ren fanteziler başlangıçta sanal da olsa zamanla kontrolden çıkarak ilişkiye kalıcı ve onarılamaz zararlar verebilir.

EMDR yönteminin bir faydası var mı?

SORU:

29 yaşındayım, yaklaşık 2 yıldır evli­yim. Cinsel ilişkiye giremiyorum. Bir dönem terapiye de gittik ama parmak egzersizlerinde takılıp kaldık, daha ileri gidemiyoruz. Bir de EMDR yönte­mini denemek istiyoruz. Sizce faydalı olur mu? C.S./ İstanbul

CEVAP:

Bilinçaltı kaygılar nedeniyle istemsiz bir şekilde kasılarak ilişkiye girememe durumuna vajinismus denir. Vajinismus, kadın cinsel işlev bozuklukları arasında en sık görülen sorundur. Vajinismu­sun farklı tedavi yöntemleri olmasına rağmen hemen hepsinin ortak noktası çeşitli tekniklerle kaygıyı azaltarak basit dokunuşlardan tamamlanmış bir ilişkiye aşamalı olarak ilerlemektir. Yöntemler arasındaki fark genelde bu süreçlerdeki kaygıyı azaltma ve du­yarsızlaştırma tekniklerindedir. EMDR (Göz hareketleriyle duyarsızlaştırma ve yeniden işleme) bu tekniklerden bir tanesidir. Eğer cinsel birleşmeye engel olan bir travmatik bir olaysa EMDR bu travmanın yarattığı duygusal takılmayı aşmaya yardımcı olur. Sizin durumu­nuzda parmak girişinde sorun olmayıp penis girişinde takılıp kalmanız da böyle bir travmatik olaya bağlı olabilir. Eşinizle birlikte EMDR uygulayan bir cinsel terapistten destek alarak bu so­runu kolayca çözebilirsiniz. Çünkü siz neye inanırsanız o en etkili yöntemdir.

Farklı ilaç denesem sizce işe yarar mı?

SORU:

38 yaşındayım, evli değilim, erken boşalma sorunu yaşıyorum. Düzenli bir partner ilişkim yok, gittiğim doktorlar ilaç verip gönderiyor ama istediğim sonucu alamıyorum. Acaba farklı ilaçlar denesem daha iyi bir sonuç alabilir miyim? D.C./ Adana

CEVAP:

Erken boşalma sorunu erkekler arasın­da özellikle düzenli bir cinsel yaşamı olmayan erkekler arasında en yaygın görülen cinsel işlev bozukluğudur. Ney­se ki bu sorunun etkili ve kalıcı çaresi vardır. İlk akla gelen ve etkisini kısa sürede gösteren çözüm ilaç kullan­maktır ama ilaçlar kullanıldığı sürece etkili olur, bırakıldığında başa dönülür ve birçok istenmeyen yan etkiye de katlan­mak zorunda kalınır. Bununla birlikte yan etkisi olmayan etkili ve kalıcı bir boşalma denetimi ancak cinsel terapiyle mümkündür. Her konuda hemen ilaçlara yönelmemeli alternatif çözüm yolları da denemelidir. Sizin durumunuzda düzenli bir partner ilişkinizin olmaması erken boşalmanın en önemli nedenidir, çünkü boşalma denetimi ancak düzenli bir iliş­kide zamanla kazanılacak bir beceridir.