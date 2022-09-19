Zararsız fanteziler var mı?
Cinsel fanteziler yemeğe tadını veren baharatlar gibidir. Ancak her fantezi her çifte uygun değildir…
Monotonluğa karşı neler yapabiliriz?
SORU:
Eşimi seviyorum ama her seferinde sevişmeye aynı şekilde başlıyor aynı şeyleri yapıyor, aynı zamanda sonlandırıyoruz. 11 senedir evliyim, bu durum artık sıkıcı olmaya başladı. İlişkiye zarar vermeyen fantezi var mıdır, ne önerirsiniz? G.D./Samsun
CEVAP:
Fantezileri faydalı ya da zararlı sınıflandırmadan önce çift ilişkisinin yapısını karşılıklı güveni iyi bilmek gerekir. Her fantezi her çifte uygun değildir. Karşılıklı sınırlara ve bireysel değerlere saygılı, sağlık için zararı olmayan ve iki kişi arasında kalan her türlü aşk oyunu, erotik konuşma, birlikte erotik filmler seyretme, banyo yapma, evin dışında bir yerde sevişme, rol playing, sert seks gibi fanteziler zararsızdır. Mahremiyet ihlali ve üçüncü kişilerin katılımını içeren fanteziler başlangıçta sanal da olsa zamanla kontrolden çıkarak ilişkiye kalıcı ve onarılamaz zararlar verebilir.
EMDR yönteminin bir faydası var mı?
SORU:
29 yaşındayım, yaklaşık 2 yıldır evliyim. Cinsel ilişkiye giremiyorum. Bir dönem terapiye de gittik ama parmak egzersizlerinde takılıp kaldık, daha ileri gidemiyoruz. Bir de EMDR yöntemini denemek istiyoruz. Sizce faydalı olur mu? C.S./ İstanbul
CEVAP:
Bilinçaltı kaygılar nedeniyle istemsiz bir şekilde kasılarak ilişkiye girememe durumuna vajinismus denir. Vajinismus, kadın cinsel işlev bozuklukları arasında en sık görülen sorundur. Vajinismusun farklı tedavi yöntemleri olmasına rağmen hemen hepsinin ortak noktası çeşitli tekniklerle kaygıyı azaltarak basit dokunuşlardan tamamlanmış bir ilişkiye aşamalı olarak ilerlemektir. Yöntemler arasındaki fark genelde bu süreçlerdeki kaygıyı azaltma ve duyarsızlaştırma tekniklerindedir. EMDR (Göz hareketleriyle duyarsızlaştırma ve yeniden işleme) bu tekniklerden bir tanesidir. Eğer cinsel birleşmeye engel olan bir travmatik bir olaysa EMDR bu travmanın yarattığı duygusal takılmayı aşmaya yardımcı olur. Sizin durumunuzda parmak girişinde sorun olmayıp penis girişinde takılıp kalmanız da böyle bir travmatik olaya bağlı olabilir. Eşinizle birlikte EMDR uygulayan bir cinsel terapistten destek alarak bu sorunu kolayca çözebilirsiniz. Çünkü siz neye inanırsanız o en etkili yöntemdir.
Farklı ilaç denesem sizce işe yarar mı?
SORU:
38 yaşındayım, evli değilim, erken boşalma sorunu yaşıyorum. Düzenli bir partner ilişkim yok, gittiğim doktorlar ilaç verip gönderiyor ama istediğim sonucu alamıyorum. Acaba farklı ilaçlar denesem daha iyi bir sonuç alabilir miyim? D.C./ Adana
CEVAP:
Erken boşalma sorunu erkekler arasında özellikle düzenli bir cinsel yaşamı olmayan erkekler arasında en yaygın görülen cinsel işlev bozukluğudur. Neyse ki bu sorunun etkili ve kalıcı çaresi vardır. İlk akla gelen ve etkisini kısa sürede gösteren çözüm ilaç kullanmaktır ama ilaçlar kullanıldığı sürece etkili olur, bırakıldığında başa dönülür ve birçok istenmeyen yan etkiye de katlanmak zorunda kalınır. Bununla birlikte yan etkisi olmayan etkili ve kalıcı bir boşalma denetimi ancak cinsel terapiyle mümkündür. Her konuda hemen ilaçlara yönelmemeli alternatif çözüm yolları da denemelidir. Sizin durumunuzda düzenli bir partner ilişkinizin olmaması erken boşalmanın en önemli nedenidir, çünkü boşalma denetimi ancak düzenli bir ilişkide zamanla kazanılacak bir beceridir.