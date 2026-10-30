Yurt dışından getirilen ve IMEI kaydı bulunmayan telefonlarda 120 günlük yasal kullanım süresinin dolmasıyla kasım ayında kapanmalar başlıyor. Tek SIM ve çift SIM kullanım haklarını tüketen cihazlar şebeke erişimini kaybederken, çok sayıda kullanıcı yeni takvim yılını beklemek zorunda kalacak.

Yurt dışından yolcu beraberinde getirilen ve IMEI kaydı yaptırılmayan cep telefonları için tanınan geçici kullanım sürelerinin dolmasıyla birlikte yeni bir kapanma dalgası gündeme geldi. Türkiye'deki yüksek IMEI kayıt harcı nedeniyle cihazlarını geçici kullanım süreleriyle açık tutmaya çalışan kullanıcılar, kasım ayında telefonlarının iletişime kapatılması riskiyle karşı karşıya. BTK düzenlemeleri kapsamında her bir IMEI numarası için tanınan 120 günlük kullanım süresini dolduran cihazların şebeke erişimi sonlandırılıyor.

KASIM AYINDA HANGİ TELEFONLAR KAPANACAK?

Yasal düzenlemelere göre yurt dışından getirilen ve Türkiye'de IMEI kaydı bulunmayan telefonlara her takvim yılı için 120 günlük geçici kullanım hakkı tanınıyor.

Temmuz ayının başında Türkiye'deki operatörlerden ilk şebeke sinyalini alan tek SIM kartlı telefonların 120 günlük kullanım süresi kasım ayı başında doluyor. İkinci SIM veya e-SIM desteği bulunmayan cihazların bu sürenin ardından iletişime kapatılması bekleniyor.

Çift SIM kartlı telefonlarda ise ilk IMEI üzerinden tanınan 120 günlük sürenin ardından ikinci SIM veya e-SIM üzerinden kullanım devam edebiliyor. Mart ayında ilk SIM üzerinden kullanılmaya başlanan, temmuz ayında ikinci IMEI'ye geçilen cihazların da ikinci kullanım süresini kasım ayında tamamlaması söz konusu.

4 AYLIK KULLANIM SÜRESİ NASIL HESAPLANIYOR?

Yurt dışından getirilen telefonların geçici kullanım süresi, Türkiye'deki mobil operatörlerin şebekesine bağlanılmasıyla başlıyor. Her IMEI numarası için 120 günlük kullanım hakkı bulunuyor.

Bu sürenin tamamlanmasının ardından ilgili IMEI numarası üzerinden iletişim hizmeti durduruluyor. Çift SIM kartlı veya fiziksel SIM ile e-SIM desteği bulunan telefonlarda ikinci IMEI üzerinden de ayrı bir kullanım süresi bulunabiliyor.

16 AYLIK KULLANIM FORMÜLÜ NASIL İŞLİYOR?

Yurt dışından getirilen kayıtsız telefonlarda takvim yılı esasına göre tanınan kullanım süreleri, doğru tarihlerde kullanıldığında daha uzun bir kullanım imkânı sağlayabiliyor.

Örneğin telefonun ilk IMEI'si 1 Mayıs'ta kullanılmaya başlandığında 120 günlük süre 31 Ağustos civarında sona eriyor. Ardından 1 Eylül'de ikinci SIM veya e-SIM üzerinden kullanıma geçilmesiyle ikinci 120 günlük süre başlıyor ve bu süre yıl sonunda tamamlanıyor.

1 Ocak'ta yeni takvim yılına girilmesiyle birlikte yeni yılın geçici kullanım hakları devreye giriyor. Her iki IMEI için de yeniden 120 günlük kullanım hakkı tanınması durumunda telefonun kullanım süresi uzayabiliyor.

Bu yöntemle uygun tarihlerde kullanıma başlanan çift IMEI'li cihazlarda toplamda 16 aya varan kesintisiz kullanım mümkün olabiliyor. Ancak süreler cihazın IMEI durumuna ve BTK sistemindeki kayıtlarına göre değişebiliyor.

YÜKSEK IMEI HARCI KULLANICILARI ALTERNATİF ARAYIŞLARA YÖNELTİYOR

Kayıtsız telefonların kullanım süresi sona erdiğinde cihazın Türkiye'de yasal olarak kullanılmaya devam edebilmesi için IMEI kaydının yaptırılması gerekiyor. 2026 yılı için IMEI kayıt harcı 54 bin 258 TL olarak uygulanıyor.

Yüksek kayıt bedeli nedeniyle bazı kullanıcıların farklı yöntemlere yöneldiği belirtiliyor. Özellikle bazı Android modellerde eski veya başka cihazlara ait IMEI numaralarının yazılımla aktarılması gibi işlemler gündeme geliyor. Ancak IMEI kopyalama ve değiştirme işlemleri yasal değil. Bu tür müdahaleler cihazın iletişime kapatılması ve hukuki yaptırımlarla karşılaşılması riskini taşıyor.

iPhone modellerinde ise Apple'ın güvenlik altyapısı nedeniyle IMEI değiştirme işlemleri farklı teknik sınırlamalara tabi. Kayıt süresi dolan cihazlar, yasal kayıt işlemi yapılmadığı takdirde yeni kullanım hakkı tanınana kadar şebeke erişimini kaybedebiliyor.