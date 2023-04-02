Yeni başkan eski hoca

Futbol tarihimizin en çok kesintiye uğrayan sezonunu yaşıyoruz. Buna ek Trabzon’da başkan ve teknik direktör değişikliği yaşandı. Yeni başkan Erdoğan Doğan teknik direktör olarak Abdullah Avcı’nın yardımcısı Orhan Ak’ı takımın başında tuttu.

Takımda eski olmayan yeni hoca Orhan Ak, ilk 11’le fazla oynamanın sıkıntısını yaşadı. Trabzon’da oynayacak durumdaysa Bakasetas ve Hamsik kulübede oturmaz. Takımdan önde pres yapıp top kapmasını isteyen hoca, Kayseri’nin presi kırmasına önlem düşünmemiş. Arkalarına atılan toplarda ağır kalan bir defans hattı, koca orta saha da tek başına Siopis’e emanet… 3-4 biten maçta Trabzon’u daha farklı mağlubiyetten kurtaran yediği gollere çabuk tepki vermesiydi.

Transfer yapmadan kısıtlı kadroyla oynamasına karşın birbirini ezberlemiş, Çağdaş Atan’la başarılı maçlar çıkaran Kayserispor hiç dikkate alınmazsa sonuç bu olur.