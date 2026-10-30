Online yemek ve market alışveriş platformu olan Yemeksepeti’nin eski sahibi Nevzat Aydın, “Çirkinler” çetesinin hedefi oldu. Haraç isteyen çete, “1 milyon Euro vermezsen çocuğun ölür” diye tehdit etti. Aydın, şikayetçi oldu.

Yemeksepeti’nin kurucusu ve eski sahibi Nevzat Aydın, kendisini ‘Çirkinler’ suç örgütü üyesi olarak tanıtan bir kişinin hedefi oldu. Aydın, Yunanistan numarasından aranarak 1 milyon Euro haraç istendiğini, parayı vermemesi halinde çocuğu Kuzey’in öldürülmekle tehdit edildiğini belirterek polise başvurdu.

SEREMONİ YÜZÜNDEN

Ünlü iş insanı, tehditlerin oğlunun Trabzonspor-Beşiktaş maçında seremoniye çıkması için 100 milyon lira ödediği yönündeki asılsız iddiaların ardından başladığını söyledi. Beykoz İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne giderek şikayetçi olan Aydın, kendisini K.A. olarak tanıtan kişinin 28 Ekim’de mesajlaşma uygulaması üzerinden aradığını anlattı.

Nevzat Aydın, koruma ve adli işlem talebinde bulunurken, polis ekipleri şüphelinin kimliğinin belirlenmesi ve suç örgütü bağlantısının araştırılması için soruşturma başlattı.

SALAH’I YAKINDAN GÖRSÜN DİYE KULÜBE 100 MİLYON VERİLDİ

Nevzat Aydın’ın oğlu Kuzey, Trabzonspor-Beşiktaş maçında sahaya Mohamed Salah’la birlikte çıkmıştı. Aydın’ın kulübe 100 milyon lira ödedikten sonra bordo-mavililerin böyle bir jest yaptığı anlaşılmıştı.