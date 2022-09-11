Yaşayan Zombiler

Nüfusu 84 milyon olan Almanya’da her yıl ortalama iki milyon insan ölüyormuş. İçişleri Bakanlığı’nın verilerine bakılırsa ölenlerin en az % 75’i cesetlerinin yakılmasını istiyormuş.

Ama ortada bir sorun var.

Rusya’nın gazı kesmesiyle hükümet ciddi önlemler alınca her sektörde olduğu gibi cesetlerin yakıldığı krematoryumlarda ciddi sorunlar yaşanmaya başlanmış.

Ortalama 15 bin Avro’ya mal olan ceset yakma işlemi için cesetler yakılmak için sıraya girmiş çünkü yakma işlemi yaklaşık bir saat sürüyor ve ülkede gaz sıkıntısı var.

Almanlar Türkiye’yi kıskanmakta haklılar çünkü Türkiye’de ölen vatandaşların defin işlemlerini belediyeler yerine üstleniyor.

Arada bir fark kalıyor o da Almanlar “bu dünyada yanmayı” tercih ederken Türkler, yani AKP’liler kendilerini aldatmayı seviyor.

Şimdi diyeceksiniz nerden çıktı bu konu?

İstanbul’da iki metrobüsün çarpışmasıyla ilgili AKP’li genç kızın “binlerce yaralı ve sayısı belli olmayacak kadar ölü var” dediği videoyu hepiniz görmüşünüzdür.

Başı örtülü mümin bir insanın bu yaşta geldiği durum içler acısı ama daha önemli olanı AKP’nin toplumun bir kesimini getirdiği durumdur.

Hem de din ve iman adına…

Yalana, dolana, rüşvete, yolsuzluğa, kindarlığa, nefrete, gaddarlığa ve rezilliğin her türlüsüne alıştırılan toplumların sonu çöküş ve yok olmaktır.

Toplumlar ya da toplumların bazı kesimleri yok olabilir ama daha önemli olanı ülkelerin yok olmasıdır.

Yok olmak; binaların, evlerin, yolların, fabrikaların ve alt yapıların yıkılması değil insanların tüm yüce değerlerini yitirmesi demektir.

Tıpkı Türkiye’de ve İslam coğrafyasının hemen hemen her yerinde.

En yakın örneği Suriye’de.

Kanlı Arap Baharı sürecinde Suriye’yi toplum ve devlet olarak İslamlaştırmak isteyen AKP; inandırıcı olmak için Türk toplum ve devletini de İslamlaştırma çabasına girişti.

Bu çaba içinde doğal olarak Fetö’culardan boşaltılan her yere farklı tarikatların doldurulması, onlara her türlü yardım ve desteğin verilmesi ve sonuç olarak hepinizin bildiği rezaletler.

Biter mi!

Seçimlerde AKP’yi gönderdikten sonra orta vadede evet.

AKP iktidarda kalırsa, ki şimdilik öyle bir olasılık yok, bu rezaletler katlanarak yaygınlaşacak ve ülke ile birlikte tüm toplum perişan edilecek.

Çevrenize bakın.

AKP iktidarının farklı yöntemlerle müdahale ettiği ülkelere.

Suriye, Libya, Somali, Irak…

Hepsi din, iman ve bazen de mezhep adına perişan edilen ülkeler.

İslamcıların yani IŞİD, NUSRA ve benzeri örgütlerin ruh hastası, sapık ve katil militanlarının iktidar yapılmak istenen ülkeler…

Neler yapıklarını herkes biliyor.

Kafa kesmeler, işkenceler, canlı canlı gömmeler, tecavüzler, korku ve sindirme yöntemleri, çağ dışı, ilkel ve rezil bir yaşam biçimine zorlamalar ve daha neler neler…

Her şey din ve iman adına yapıldı.

Hepsi de “En hakiki Müslüman benim” diyordu.

Hepsi de “Ben cennete gidip on binlerce Huri ile eğlenirken sizler cehennemde cayır cayır yanacaksınız” diyordu.

Onun için de intihar eylemcisi oluyor ve kaçırdıkları çocuk yaşındaki genç kızlara günde 40 kişi tecavüz ediyordu.

Hepsi sapıktı ve hiçbirinin din ve imanla zerre kadar ilgisi yoktu, halen de yok ve başka türlüsü de olamazdı.

Peki sonuç ne oldu?

11 yıl sonra Türkiye dahil bu coğrafyanın büyük bölümünde zifiri karanlıklar çöktü.

Her yerde yolsuzluk, yoksulluk, yasaklar ve elbette cehalet, bağnazlık ve rezillik.

Metrobüs kazasında karşımıza çıkan genç kız olayı böyle bir sosyal yapının ürünüdür.

1- Bu genç kızı oraya gönderip söylediklerini söyleten kafa çok tehlikelidir.

2- Genç kız kendiliğinden düşünüp konuştuysa bu çok daha tehlikelidir.

Her iki koşulda yapılanlar iktidarın yaratmak istediği ‘Yeni Türkiye modeline’ çok uygundur ama tehlikelidir.

İnananlar ya da inandığını sananlar için kimin cennete ve kimin cehenneme gideceğine elbette Allah karar verecektir ama Allah insanlara akıl ve vicdan vermiştir.

Benim ve hepinizin gördüğü kadarıyla yandaş medyanın azman ve uzmanları, trollerin ezici çoğunluğu ve onlara kanan Erdoğan saplantılılarının bu dünyada keyifleri yerinde olabilir ama yaptıklarından dolayı öbür dünyada işleri kesin zor olacaktır.

Şimdi yaşıyor gibiler ama hepsi birer zombi!