Yalnızca seks için bir araya gelmek ilişkide sorun olduğunu gösterir

Bir evlilik ilişkisi içinde eşlerden birinin diğerine yalnızca cinsel olarak ihtiyaç duyduğunda yakınlık göstermesi ve iyi davranması o evliliğin sağlıklı olmadığının en önemli işaretlerinden biridir…

Mutlu bir beraberlik için ne yapabilirim?

SORU:

32 yaşında 5 senedir evli bir kadınım. Eşim çocuğumuz olduktan sonra yalnızca ilişkiye girmek istediği zaman bana iyi davranıyor diğer zamanlarda yokmuşum gibi hareket ediyor. Böyle bir ilişki istemiyorum, ne yapmam lazım? M.D./Bursa

CEVAP:

Bir evlilikte eşlerden birinin diğeriyle yalnızca cinsel ihtiyacı olduğunda ilgilen­mesi ilişkide sorun olduğunu gösterir. Sizin durumunuzda evliliğinizde bir iletişim ve yakınlık sorunu olduğu düşünülebilir. Burada cinsellik sanki ilişkinizin tek işlevsel yanı gibi duruyor. Ancak tek başına cinsel yaşam bir evliliği sürdürmeye yetmeyebilir. Sizin böyle bir durumda kendinizi kullanılmış hisset­meniz cinselliğe ilginizin azalması normal ve beklenen bir durumdur. Bu sorunu tek başınıza çözmeye çalışmak yerine bir şekil­de eşinizi de ikna ederek cinsel terapiyi de bilen bir evlilik çift terapistinden profesyonel destek almanız uygun olur.

Bizim ilişkimizde bir gebelik riski var mı?

SORU:

30 yaşında bekar bir gencim. Partnerimle kondom kullandığım bir ilişki yaşadım. Herhangi bir şekilde içeriye boşalma olmadı ama partnerim her ihtimale karşı ilişki sonrasında ertesi gün hapı kullandı. Buna rağmen bir gebelik olabilir mi? Ö.Y./ Nevşehir

CEVAP:

Sizin durumunuzda hem kondom kullanma­nız hem de boşalma olmaması bir gebeliğin olamayacağını gösteriyor. Üstelik bir de gerekmediği halde ertesi hapı kullanıl­mış. Bütün bu önlemlerden anlaşıldığı gibi evhamlı bir yapınız olduğu anlaşılıyor. Buna ek olarak cinsel konularda bilgilerinizin de eksik olduğu düşünülebilir. Gebelik ancak menide bulunan sperm hücrelerinin uygun durumdaki kadın yumurtasını döllemesi ve döllenen yumurtanın rahme yerleşmesi ile oluşur. Gebeliğin oluşması için vajina-pe­nis birlikteliği gereklidir. Penisin vajinanın içerisindeyken erkeğin boşalmasıyla ya da sürtünme yoluyla ilişki kurulduğunda erke­ğin vajina üzerine boşalmasıyla gebelik ger­çekleşebilir. İçiniz rahat olsun bahsettiğiniz şekilde gebelik imkansızdır. Evhamlı yapınız için bir ruh sağlığı uzmanından profesyonel destek almanız uygun olur.