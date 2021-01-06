Video Assistant Referee!..

Görünürdeki gündem en dibe vurdu!..

Tartışmalı pozisyonların hepsi bilerek görmezlikten geliniyor…

VAR’a gidelim;

Yenilenen İstanbul Büyükşehir Belediye seçiminden önce bebek katili Abdullah Öcalan’ın mektubunun açıklandığı günlerde kırmızı bültenle aranan terörist Osman Öcalan, TRT’ye çıkarılıp iktidar lehine propaganda yaptırılmıştı.

Hakem, ceza sahası içinde 9 kusurlu hareketten biri olan bu pozisyona penaltı çalmadı. Zaten oyunculardan da pek kayda değer itiraz gelmedi!..

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Hakem, federasyonun tuttuğu fenerin ışığında maçı yönetmeye devam ederken, ceza sahası içinden müthiş bir kemik çatırtısı sesi daha geldi. VAR’a gidip pozisyonu bir defa daha seyredelim;

“Kürt siyasetçi Osman Öcalan, Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan adına görevlendirilen bir kişi ile görüştüğünü ve görüşmede ‘PKK’nin evrimi’ üzerine durduklarını söyledi.

Rûdaw’a konuşan PKK’nin eski yöneticilerinden Osman Öcalan, basında Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın danışmanı ile görüştüğü yönündeki haberler hakkında konuştu.

Öcalan, ‘Bundan dört ay önceydi. Erdoğan kaynaklı bir vatandaş görüşmek istedi. Erdoğan’ın desteklediği bu vatandaşla görüşme yapıldı. Birkaç gün süren görüşmelerde sonuç itibariyle birkaç konu gündeme geldi. PKK’nin evrimleşmesi için çabalar sarf edildi. Biz de o konuda görüşlerimizi belirttik. PKK’nin kendiliğinden katkı sunamayacağını, belediye seçimleri sırasında PKK’nin uygun zeminde olduğunu söyledik’ dedi.

‘Bahsettiğiniz temsilci görüşmelerin neticesinde size bir dönüş yapılacağını söyledi mi?’ sorusuna Öcalan, ‘Sürece olumlu bir katkıda bulunmak istediğini, bir döneme katkı sunmak istediğini söyledi’ diye konuştu.

Öcalan, ‘Son süreçte Türkiye’de HDP’ye alternatif yeni bir Kürt partisinin kurulacağı şeklinde iddialar gündeme geldi. Size bu görüşmelerde herhangi bir teklif yapıldı mı, ya da görüşmelerinizde bu konu da gündeme geldi mi?’ şeklindeki soruya şu yanıtı verdi:

‘Sözkonusu görüşmeler bu gündemin tartışmaya girmesinden öndeydi. Böyle bir konu gündeme gelmedi. Bahsettiğim görüşmeler bir süreçti ve öyle devam etti. Bir dönem sürdü ondan sonra kesildi.’

Öcalan, HDP eski Eşbaşkanı Selahattin Demirtaş’ın tutukluluğuna ilişkin ise, ‘Demirtaş’ın tutuklu bulunması haksızdır. Bunu savunmak da haksızlıktır. Buna karşı çıkmak hukuki bir tavırdır’ dedi.

PKK’nin son süreçte Kürdistan Bölgesi’ne karşı tutumunu eleştirdiklerini belirten Öcalan, ‘Dönem itibariyle uygun bir tutum değildir. Halbuki durum izlenmeli ve ona tutum takınmalıdır. Biz bunu fevri tavır olarak görüyoruz’ ifadelerini kullandı.”

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Amacım, eli kanlı bir teröristin propaganda faaliyetlerine bilerek veya bilmeyerek katkı sağlamak değil. Ancak, başka çare bulamadım!.. 21 Aralık 2020’de Rudaw’da yayınlanan bu habere maçın devamını anlatacağım için aynen yer vermek zorunda kaldım!..

Terörist başı Abdullah Öcalan’ın kardeşi terörist Osman Öcalan, Cumhurbaşkanının danışmanı ile görüştüğünü söylüyor, neler konuşulduğundan başlıklar veriyor… Şu hale bir bakın!.. Bir Allah’ın kulundan bugüne kadar itiraz sesi gelmedi. Düşünün, Öcalan, CHP veya İYİ Parti’den bir danışman ile görüştüğünü açıklasaydı neler olurdu?.. İktidar partisi ve küçük ortaklarının sözcüleri, yandaş yalaka medyanın kalemşörleri, trol ordusu neler yapardı?..

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Terörist Osman Öcalan ile görüşen saray danışmanının kim olduğu hakkında Ankara’nın derin koridorlarında kuvvetli tahminler ve hatta ondan da öte “kesin bilgi, şu şahıs” diyenler var. Ancak, takdir edersiniz ki; duyduğum ve “büyük olasılıkla o’dur” dediğim bu şahsın adının yazmam imkan dahilinde değil…

Kesin kırmız kart çıkması ve penaltı verilmesi gereken pozisyonu tekrar gündeme taşıma sebebim şu;

Maçın devamında ilginç gelişmeler olmuş!.. Saray kaynaklarından edindiğim bilgilere göre; terörist Öcalan ile görüşen o saray danışmanı ile birlikte bazı saray danışmanları süreç içerisinde Kürt siyasetinde etkili olan Sivil Toplum Kuruluşları ile görüşüyorlarmış… Neyi?.. Yeni bir açılım sürecini… Nabız tutma mahiyetinde gerçekleşmiş bu görüşmeler… Peki ne cevap almışlar?.. Aradıkları desteği zerre kadar bulamamışlar… “Size artık güvenmiyoruz” içeriğinde tepkilerle karşılaşmışlar.

Resmen cevap bulması gereken sorular;

-Terörist Öcalan’ın bahsettiği o saray danışmanı kim?.. Görüşmede başka neler konuşuldu?..

-Hangi saray danışmanları Kürt STK’lar ile görüştü?.. İçerik neydi?..

-Bunların hepsi resmi bir görevlendirme ile mi yapıldı?.. Yoksa, sarayda her kafasına esen istediği zaman her istediği ile “Cumhurbaşkanı adına” görüşme ve pazarlıklar yapabiliyor mu?..

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Maçın pozisyonlarını birbiri ardına ekleyin lütfen… Hepsi, Suriye’de ilan edilmesine 5 dakika kalan sözde Kürt devleti ve AİHM’in Selahattin Demirtaş hakkında verdiği karara iktidar kanadından gelen dümenden tepkilerle yakından ilişkili…

Maça 5-0 yenik psikolojisi ile başlayan muhalefete diyecek bir söz kalmadı!.. Kendi kalelerine gol atmaya devam etsinler…

Bu vatanın “milliyetçi”, “ulusalcı” adı ne olursa olsun vatanseverlerine hayret ediyorum… Karşı takımın çoraplarının rengine itiraz ediyorlar da, tartışmasız kırmızı kartlık penaltı pozisyonlarına ses çıkaramıyorlar. VAR, VAR olalı böyle keyif sürüp rahat etmemiştir herhalde!..

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Ulu Tanrı, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal ATATÜRK ve onun kahraman silah arkadaşlarına rahmet etsin. Nur içinde yatsınlar. Mekanları cennet olsun.