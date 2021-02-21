Vajinismusun tedavisi zor değil

Vajinismus Türk kadınları arasında en sık karşılaşılan ve çözümü en kolay olan cinsel işlev bozukluğudur…

Bu problemden nasıl kurtuluruz?

SORU:

Bir yıldır evliyim, vajinismus hastasıyım. Eşim bu konuda beni suçluyor, ne zaman ben kendimi hazır hissetsem aceleci davranıyor her şey daha kötü oluyor. Umudumu yitirmek üzereyim, ne yapabiliriz? Ü.D./ Niğde

CEVAP:

Yaygın bir sorun olan vajinismus aslında çözümü en kolay olan cinsel işlev bozukluğudur. Aslında deneyimi az olan erkeklerde böyle bir sorunla karşılaştıklarında ne yapacağını bilemedikleri ve ereksiyonlarını kaybetme kaygısı yaşadıkları için gereğinden fazla aceleci olabiliyorlar. Bu durum negatif bir kısır döngü yaratarak cinselliğin doğal akışını bozabiliyor, cinsel birleşme için neredeyse ön koşul olan sevişme ve uyarılma aşamalarının atlanmasına ya da kısa tutulmasına neden oluyor. Uyarılma olmadığında cinsel birleşme de gerçekleşemiyor. Süre uzadıkça çözüm zorlaşır, daha fazla vakit kaybetmeden bir uzmandan destek almanız uygun olur.

Mutluluk çubuğu çözüm olur mu?

SORU:

63 yaşındayım ve kalp hastasıyım. 10 yıldır gittikçe artan bir sertleşme sorunu yaşıyorum. Gittiğim üroloji doktoru mutluluk çubuğu takabileceğini söyledi. Bunu önerir misiniz? E.F./ Ordu

CEVAP:

Sertleşme damar ve sinir kalitesiyle doğrudan ilişkili olduğundan damar kalitesini bozan her şey sertleşme kalitesini bozabilir. Kolesterol penise giden damarlarda daralma yaratarak penisin sertleşmesi için gereken kan basıncını azaltır. Hafif ve orta düzey sertleşme sorunlarında rejim, ilaç tedavileri ve cinsel tedavi yeterli olabilirken daha ileri düzeylerde mutluluk çubuğu da denilen penil-protez tedavisi uygulanabilir. Sizin acele karar vermenize gerek yok kendinizi hazır hissettiğinizde bu kararı alabilirsiniz. Bunlara ek olarak alternatif doyum yöntemleri konusunda kendinizi geliştirebilir cinselliği penis vajina birlikteliğinden çıkarıp farklı bir boyuta taşıyabilirsiniz. Daha fazla tensel temas, erotik masajlar, seks oyuncakları gibi farklı doyum yollarını keşfedebilirsiniz.

Bu konuda deneyimli bir cinsel terapistten profesyonel destek alabilirsiniz.

İlaç kullanmak fayda sağlar mı?

SORU:

39 yaşındayım, üç yıldır sertleşme ve erken boşalma sorunu yaşıyorum. Sertleşme sağlayıcı ilaçlar bu sorunları çözer mi? G.F./Bursa

CEVAP:

Sertleşme ve erken boşalma sorunun bir arada görülmesi çok sık görülen bir durumdur. Başlarda yalnız biri varken tedavi edilmediğinde diğerine neden olabilir. Sertleşme sağlayıcı ilaçlar özellikle sertleşmeyi kaybetme kaygısı yaşayan erkeklerde öz güveni kazanmaya yardımcı olması açısından önerilebilir. Çünkü erkeklerde erken boşalma nedenlerinden biri de ereksiyonu kaybetmemek için hızlı hareket etme ve kontrolü kaybetmektir. Ancak ilaç tedavileri geçici çözümdür ve yan etkileri vardır. Bu amaçla kullanılan ilaçlar bırakıldığında boşalma süresi yeniden eskiye dönebilir. Ayrıca ilaç kullanımında zamanla ilaç direnci denilen durum gelişir. Cinsel terapi ile boşalma refleksi üzerinde istemli denetim sağlamayı öğrenmektir.