Vajinal orgazm aslında var mı?

Yeni araştırmalar gerçekte vajinal orgazm diye bir şey olmadığını bütün orgazmların aslında klitoral olduğunu gösteriyor.

Eşim bunu sorun etmekte haklı mı?

SORU:

26 yaşında yeni evli bir kadınım. Ben yalnızca klitoral orgazm yaşayabiliyorum. Eşim bunu çok kafasını takıyor. Onun istediği gibi vajinal bir orgazm yaşamak için ne yapabilirim? C.Y./Antalya

CEVAP:

Orgazm, uzun süreli cinsel uyarı sonucunda ulaşılan ve kişiye zevk veren fizyolojik ve psikolojik durumdur. Yapılan yeni araştırmalar gerçekte vajinal orgazm diye bir şey olmadığını bütün orgazmların aslında klitoral olduğunu, vajinayı çepeçevre saran klitorisin uzantıların penis tarafından uyarılması sonunu yaşanan orgazmın vajinal orgazm sanıldığını ama aslında gerçek uyarı merkezinin klitoris olduğunu gösteriyor. Vajinal orgazm hissini artırmak bazı cinsel terapi teknikleriyle mümkündür. Burada yapılması gereken klitoris uyarısıyla penis içerideyken alınan uyarıyı eşleştirmektir. Köprü manevrası denilen teknikle penis içerideyken kilitoris uyarısına devam edilir ve boşalma sırasında klitoral uyarı kesilir, orgazm penis hareketleriyle sağlanır. Klitoris uyarısı her defasında biraz daha erken kesilirse zamanla yerini tümüyle vajina-penis orgazmına bırakır. Aslında her şey cinsel hazzın beyinde nasıl kodlandığıyla ilgilidir. Bu kodlar ya da alışkanlıklar değiştirilebilir yeniden kodlanabilir.

Cinsel uyum için ne yapabiliriz?

SORU:

5 yıldır evli bir kadınım. Eşimle hiç birlikte vakit geçiremiyor, ortak bir şey yapmıyoruz. Evde herkes kendi köşesinde oturur. Yatma saati gelince eşim benimle sevişmek ister ama ben aramızda bir paylaşım olmadığı için onu reddederim. Cinsel uyumu nasıl yakalarız? M.H./ İstanbul

CEVAP:

Cinsellik denince akla yalnızca cinsel birleşme geliyor. Oysa cinsellik cinsel birleşmeden çok daha ötesi, zamanı, yaşamı, duyguları, ortak hayalleri paylaşmaktır. Bu da birlikte geçirilen kaliteli zamanla olur. Kaliteli zaman aynı evde olmak değil, karşılıklı birbirine odaklanarak kendilerinden ve ilişkilerinden konuşmaktır. Ancak birlikte zaman geçirebilen çiftler gerçek anlamda bir çift olabilirler. Birbirine yakın çiftlerde cinsel istek artar ve cinsel yakınlık daha doyumlu ve doyurucu olur. Uyumlu bir cinsellik için bir çeşit ön sevişmenin de ön sevişmesi diyebileceğimiz iletişim ve paylaşım temelli kaliteli zaman geçirme çok önemlidir. Sizin durumunuzda öncelikle çift ilişkisi ve evlilik doyumunu gözden geçirmeniz ondan sonra cinsel sorunlara odaklanmanız daha uygun olur.