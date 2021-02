Timur, Nasrettin Hoca’nın “Çok iyi ok atarım” deyişini takmış kafaya…

Bir gün almış Hoca’yı yanına…

Götürmüş Ok Meydanı’na…

Vermiş oku yayı eline…

Demiş:

“Vur karşıki tayın beline…”.

Hoca yalan söylediğine pişman olmuş…

Ve fakat, ama…

Bunu söyleyecek değil yana yakıla…

Almış oku yayı eline…

Sallamış tayın beline…

Karavana…

Timur basmış kahkahayı…

Hoca bulmuş bahaneyi…

“Sizin okçular böyle atar Sultanım…”.

Bir daha sallamış oku tayın beline…

Ok gitmiş öküzü vurmuş tayın yerine…

Timur basmış kahkahayı…

Hoca bu defa da şöyle demiş:

“Sizin Okçu Başınız işte böyle atar Sultanım…”.

Hoca bir kez daha doğrultmuş oku yayı…

Sallamış oku be dayı…

Bu sefer tam isabet…

Ok girmiş tayın ince beline…

Hoca almış kavuğunu eline…

Atmış Timur’un önüne…

“Kulunuz Nasrettin de işte böyle atar Sultanım…”.

★

Erdoğan hükümetleri ne ekonomik hedefleri tutturabiliyorlar…

Ne de sağlık ve diğer hedefleri…

Her salladıkları karavana…

★

Ne yapıyorlar hedefler tutmayınca?..

Hedefi getirip koyuyorlar…

Okun saplandığı ağaca…

Ki…

Görüntülerini alıp…

“Bakın hedefleri tutturduk” diyorlar halka…

★

Sözün özü…

Üçüncüde hedefi tutturan Hoca kadar bile olamıyorlar…

ERDOĞAN HÜKÜMETİ DÖNEMİNDE ÇOK ŞEY DEĞİŞTİ…

42 yıl önce…

Ecevit başbakan, CHP iktidardı…

Bazı Türk Müslümanları bayram için tebrik kartı gönderme amacıyla PTT önünde…

Lokma döküp kızartma yapabilmek için ise…

Ayçiçek yağı kuyruğunda beklerlerdi…

★

Erdoğan Hükümeti döneminde çok şey değişti…

Suriyeliler PTT önünde maaş kuyruğuna girmiş bekliyorlar…

Türk Müslümanları ise yine PTT önünde…

Ama…

Bu defa bayram tebriki değil…

Ayçiçek yağı kuyruğunda…

Ve elbette…

Ekonomi tıkırında…

IF I SPİT DOWN BEARD UP İF I SPİT MUSTACHE…

Haber 1:

Merkez Bankası, 1.2 milyon işçinin çalıştığı 164 bin işletmede likidite riski tespit etti.

Bu firmalara destek sağlanmasını istedi.

★

Haber 2:

Merkez Bankası Erdoğan’a mektup gönderdi…

Ve dedi ki:

“Para politikasındaki sıkı ve ihtiyatlı duruşun, enflasyonda yüzde 5 hedefine ulaşılması beklenen 2023’e kadar, uzun bir süre kararlılıkla sürdürülmesi gerekmektedir…”.

★

Ne diyor biz Türkler:

“Aşağı tükürsem sakal yukarı tükürsem bıyık…”.

★

Siz yabancılar ne diyor?..

Şöyle bi şey olabilir mi mesela?..

“If I spit down beard up if I spit mustache…”.

SABR-I AZAM BAHÇELİ BEY…

Bi rahat bırakmadılar ki Reis’imiz bütün sorunları şıpıdanak çözüversin…

Bi tarafta Bay Kemal ile Bayan Meral…

Yanlarında Ali Bebe ile Davutoğlu Serok Ahmet…

Cezaevinde sazcı Selahattin ile cazcı Osman…

★

Ahanda…

Şimdi de…

Manisalı Bülo’dan sonra…

Yoz Gratlı Çiçekçi Cemil Efendi…

★

Yaaa bi gidin be kardeşim…

Bi gidin yahu…

★

Hayır yani…

İyi polisi hep kendileri oynuyo…

Kötü polis rolü Reis’imize kalıyo…

★

Reisimiz yanına Devlet büyüğümüz Sabr-ı Azam Bahçeli Bey’i de alıp anayasayı değiştirsin hele de…

O zaman görürüm ben onların şeylerini…

Gözlerini…

ÇALMIŞ AMA ÇOK DA ÇALIŞMIŞ…

Savcı Bey cezaevi koğuşunu teftiş ederken kime “Suçun neydi?” sorsa hep aynı cevabı almış:

“Masumum…” .

En sonunda bir kişi kalmış…

Onun da “Masumum” diyeceğini düşünüp sormaktan vazgeçmiş…

Ama arkadaş sorulmadan cevap vermiş:

“Çaldım ama çok da çalıştım Savcı Bey…”

★

Savcı dönmüş baş gardiyana:

“At bu ahlaksızı dışarı… Bu kadar masumun da ahlakını bozmasın…”

★

NOT:

Bu kıssa, buradaki yazılardan hiçbiri için hisse olsun diye anlatılmamıştır…

AK PAK PARTİMİZİ KİRLETMEYİN…

Erdoğan, partiden kovduğu…

Ya da gitmek zorunda bıraktığı eski AK Partililere:

“Yuvaya dönün” demiş…

★

Muhterem Reis…

Onları “Vatan haini, hırsız, terörist, münafık” oldukları için kovduğunuzu unuttunuz mu?..

★

Lütfen…

Tertemiz, ak pak partimizi kirletmeyin…

Onları davet edip de…

İHRACATÇILAR DA YÜRÜR MÜ?..

Pek yakında…

İhracatçıları ellerinde dövizler:

“Ey ihracatçılar birleşin… Zincirlerinizden başka kaybedecek neyiniz kaldı” diye yürür… Bu arada…

Polis tarafından coplanırken görürseniz… Şaşırmayın…

★

Neden mi?..

1 dolar 8.57 iken verdikleri fiyattan sattıkları malların bedelini…

7.10’dan tahsil edecekler de ondan…