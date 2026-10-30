Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'da bir AirAsia uçağında, eşinin yanındaki boş koltuğa oturan kadın ile kabin ekibi arasında tartışma çıktı. Kadının kendi koltuğuna dönmeyi ya da koltuk seçimi ücreti ödemeyi kabul etmemesiyle büyüyen anlaşmazlık sonucu tüm yolcular uçaktan indirildi, sefer gecikti.

Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'da bir AirAsia uçağında yaşanan koltuk tartışması, seferin gecikmesine neden oldu. Yerel basında yer alan haberlere göre olay, bir kadın yolcunun kendisine tahsis edilen koltuk yerine eşinin yanındaki boş koltuğa oturmasıyla başladı.

Durumu fark eden kabin görevlileri, kadından biletinde belirtilen koltuğa geçmesini ya da belirli bir koltuk seçimi için talep edilen ek ücreti ödemesini istedi. Kadın ise yalnızca eşinin yanında oturmak istediğini belirterek talebe itiraz etti ve ödeme yapmayı reddetti.

Olay sırasında kaydedilen görüntülerde, kadın yolcunun hangi kuralı ihlal ettiğini sorguladığı görüldü.

ALTI KİŞİLİK GRUP DA TARTIŞMAYA KATILDI

Kadın yolcunun birlikte seyahat ettiği kişiler de tartışmaya dahil oldu. Altı kişilik grup, birlikte oturmak istemelerinin doğal olduğunu savunarak yan yana oturmak için neden ek ücret ödemeleri gerektiğini sorguladı.

Tartışma sırasında gruptaki kişilerden birinin diğer yolculara dönerek, "Siz Çinli değil misiniz? Ne olduğunu bilmiyor musunuz?" diye seslendiği aktarıldı.

Kabin ekibinin uyarılarına rağmen anlaşmazlık çözülemeyince uçağa güvenlik görevlileri çağrıldı. Tartışmanın büyümesi üzerine tüm yolcular uçaktan indirildi. Yaşanan olay nedeniyle sefer planlanan saatinde gerçekleştirilemedi.

AIRASIA'DA KOLTUK SEÇİMİ ÜCRETE TABİ

AirAsia'nın koltuk seçimi uygulamasına göre yolcular, uçuş öncesinde belirli bir koltuk tercih etmek istediklerinde ek ücret ödemek zorunda kalabiliyor.

Şirketin internet sitesi veya mobil uygulaması üzerinden koltuk rezervasyonu yapılabiliyor. Koltuk seçiminin, planlanan kalkış saatinden iki saat öncesine kadar gerçekleştirilebildiği belirtiliyor.